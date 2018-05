St. Georgen-Peterzell Bürgerwehr Peterzell ist mit viel Spaß dabei

Der Fastnachtsverein zählt derzeit rund 200 Mitglieder und ist nicht nur in der fünften Jahreszeit aktiv.

Fast 40 Jahre und kein bisschen leise – Das ist der Guggenmusik Bloos-Arsch der Närrischen Bürgerwehr Peterzell. Der Geburtstag im kommenden Jahr soll auf jeden Fall würdig gefeiert werden. Ob es ein großes Fest in Anlehnung an frühere Veranstaltungen der Bürgerwehr werden soll, das wird ein Festausschuss klären, der am Freitagabend bei der Hauptversammlung in der Sängerhalle initiiert wurde.

Auch die beiden anderen Abteilungen des knapp 200 Mitglieder zählenden Hauptvereins, die Engelegoaschter und die Bürgerwehr, zeigen sich bei dieser Hauptversammlung schwungvoll und mit viel gemeinschaftlicher guten Laune. "Alle Gruppen wachsen Stück für Stück", konnte Vorsitzender Matthias Aberle freudig berichten. Die Aktivitäten des Vereins erstrecken sich insbesondere auf die hohen Tage der Fastnacht. Hier war man im vergangenen Jahr bei zahlreichen Umzügen und Bällen dabei.

Höhepunkt war neben der eigenen Fasnet in Peterzell die Teilnahme am großen Umzug in Schwäbisch Gmünd mit 60 000 Zuschauern. Wichtig für die vielen Aktionen des Vereins sind die über die Jahre recht konstant bleibenden Spenden der Freunde und Gönner, dankte Kassierer Andreas Hils in seinem Bericht.

Auch außerhalb der Fastnachtstage sind die Mitglieder der Bürgerwehr sehr aktiv. Für die Jüngsten des Vereins gab es einen gelungenen Ausflug zum Lindenbüble. Beim Stadtfest in St. Georgen ist man ebenso vertreten wie zum Beispiel auch beim Peterzeller Weihnachtszauber.

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Stefan Zähringer und Kassierer Andreas Hils in ihren Ämtern bestätigt. Zweiter Schriftführer ist künftig Janina Ganter. Als aktive Beisitzer sind im Vorstand vertreten Jörg Hinrichs, Oliver Kaspar, Sarah Elsner und neu Florian Joos. Passive Beisitzerin bleibt Christiane Henselmann.

Auch langjährige Vereinsmitgliedschaften wurden in der Hauptversammlung gewürdigt. Seit zehn Jahren sind Linda Oberrauter, Florian Joos und Nadine Günter dabei. Seit 25 Jahren sind dies Martina Geiger, Ursula Haller-Turetzek und Claudia Schlipf.