St. Georgen Bürgermeister nimmt Sorgen der Grässlin-Mitarbeiter ernst

Michael Rieger wirkt hinter den Kulissen und bietet Hilfe an, doch sein Einfluss ist begrenzt

Bürgermeister Michael Rieger nahm auf Anfrage des SÜDKURIER Stellung zu Anschuldigungen, die diese Woche am Rande der aktuellen Arbeitsgerichtsauseinandersetzung zwischen der Firma Grässlin und von Arbeitslosigkeit bedrohten Mitarbeitern gefallen waren. Demnach sei falsch zu behaupten, er hätte sich für die Belegschaft nicht eingesetzt und habe sich im Werk nicht sehen lassen, sagte Rieger.

Es sei nun mal so, dass er nicht einfach in die Produktion der Firma spazieren und sich die Sorgen der Mitarbeiter anhören könne. Allerdings habe ein Gespräch mit der Firmenleitung am Standort St. Georgen stattgefunden. Überdies gebe es einen regelmäßigen E-Mail-Kontakt mit der Firma, versicherte Rieger. Eine von der Stadt erfüllbare Aufgabe sei die Vermittlung. Zwei Firmenanfragen für die offerierten Flächen in Peterzell habe er Grässlin weitergeleitet.

Das Schicksal der von Arbeitslosigkeit bedrohten Mitarbeiter liege ihm am Herzen, betonte Rieger. Lediglich ein einziger vom Umzug der Produktion nach Mexiko betroffener Beschäftigter habe ihn angerufen und seine Lage geschildert. „Wer sich in Not befindet, dem höre ich gerne zu“, kündigt Rieger an. Man dürfe ihn gerne anrufen, auch wenn er in seiner Funktion als Bürgermeister keinen Einfluss habe auf die Entscheidung des Firmenmanagments.

Im vergangenen Frühsommer wurde bekannt, dass das St.Georgener Traditionsunternehmen Grässlin 63 seiner knapp 150 Arbeitsplätze streicht und das Werk in Peterzell Mitte 2018 schließt. Das Unternehmen könne sich aus eigenen Mitteln nicht mehr tragen und habe die letzten zehn Jahre lang rote Zahlen geschrieben, hieß es damals aus der Geschäftsführung. Der Betrieb sei nur durch den amerikanischen Mutterkonzert Intermatic aus Illionis am Leben gehalten worden. Grässlin hatte in den besten Zeiten etwa 500 Mitarbeiter. Die Ursache für die wirtschaftliche Schieflage sei die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, begründet durch frühere Fehlentscheidungen des Managements, hieß es weiter.

Mitarbeiter von Grässlin ziehen in diesen Tagen scharenweise vor das Arbeitsgericht, um gegen ihre Kündigung zu klagen, die zur Jahresmitte in Kraft tritt. Da es in der Firma keinen Betriebsrat gibt, fehlt ein Sozialplan, der die Ansprüche der Mitarbetier kollektiv regelt. Am vergangenen Montag standen 19 einzelne Fälle vor dem Arbeitsgericht an. Die Anwälter von Klägern und beklagter Firma tauschten Vorschläge aus. Die Verfahren werden fortgesetzt.