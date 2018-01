St. Georgen Breitbandausbau 2018: "Jetzt ist die Kernstadt an der Reihe"

Bürgermeister Rieger erklärt, wo im nächsten Jahr Glasfaserkabel verlegt werden und lobt die Integrationsarbeit

Über das Thema Flüchtlinge in St. Georgen hört man behördlicherseits derzeit nichts. Ist das ein gutes Zeichen, ein Zeichen für die Integration?

Ja, das ist ein Zeichen für die gute Integrationsarbeit, die hier geleistet wird. Dafür wurde St. Georgen auch vom Land ausgezeichnet.

Sind die ehrenamtlichen Helfer noch so engagiert wie am Anfang? Oder bräuchten sie inzwischen mehr Rückenstärkung?

Nach wie vor gibt es die tolle Unterstützung der Ehrenamtlichen als Familienpaten und Sprachhelfer, die einen großen Anteil zu einer gelingenden Integration beitragen. Darüber hinaus freuen wir uns fortwährend über weitere ehrenamtliche Unterstützung. Außerdem sind wir immer noch auf der Suche nach bezahlbaren, großen Wohnungen.

Füllt die Integrationsbeauftragte Antonia Musacchio-Torzilli da eine Lücke?

Der Arbeitskreis Asyl wurde bisher als Sonderaufgabe durch Herrn Esterle koordiniert. Mit der hauptamtlichen Betreuung durch Frau Musacchio-Torzilli als 50-Prozent-Stelle kann das kommunale Netzwerk nun weiter optimiert werden. Das Netzwerk trägt dazu bei, dass wir immer gut informiert sind und so relativ schnell in Einzelfällen intervenieren können.

Was ist denn im Unterschied dazu die neue kostenneutrale Stelle, die die Stadt gemeinsam mit Königsfeld besetzen möchte?

Die Integrationsbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle der Stadtverwaltung für Flüchtlings-und Integrationsangelegenheiten. Sie hat den Aufbau und die Pflege eines kommunalen „Netzwerkes Integration“ um die Angelegenheiten in der Integrationsarbeit zu bündeln und zu steuern. Bei den Aufgaben einer Integrationsmanagerin beziehungsweise eines Integrationsmanagers kann es sich zum Beispiel um Tätigkeiten wie aufsuchende, niedrigschwellige und kultursensible Beratung, Sozialbegleitung durch Einzelfallhilfe zu allen Fragen des alltäglichen Lebens oder Informationen über Integrationsangebote, handeln.

Der Breitbandausbau läuft. Die Bürger warten gespannt aufs schnelle Internet. Wann werden alle interessierten Bürger in der Kernstadt versorgt sein?

Die Stadt investiert hier circa 2 Millionen Euro jährlich. Wir können daher in gewissen zeitlichen Abschnitten nur einen begrenzten Bereich ausbauen. Nicht vergessen werden darf, dass es in St. Georgen bereits sehr gut versorgte Gebiete gibt, die wir bereits vor Jahren für sehr viel Geld an das schnelle Internet angeschlossen haben. Wir werden in 2018 den zweiten Teil von Peterzell sowie Stockburg anschließen. In der Kernstadt wird die Maßnahme, die 2017 begonnen hat, abgeschlossen und ein weiterer, neuer Ausbau soll beginnen. Es stehen wohl zwei Ausbaugebiete zur Wahl.

Welche Bedeutung hat die Rücklaufquote?

Unsere Überlegungen gehen so weit, dass wir 2018 dort beginnen, wo die höchste Rücklaufquote vorhanden ist. Die Anmeldequote muss aber generell über 50 Prozent liegen. Die betroffenen Anlieger werden relativ früh im neuen Jahr angeschrieben. Ich bitte aber um Verständnis dafür, dass wir nicht überall gleichzeitig sein können. Wir haben auch noch andere Aufgaben finanziell zu stemmen. Also alles der Reihe nach. Im Übrigen wäre es aus Solidaritätsgründen wünschenswert, wenn die Bürger und Hauseigentümer auch in entsprechend hoher Zahl mitziehen und die Stadt bei diesem Projekt durch einen Anschluss unterstützen.

Ist auch noch ein Nachschlag für die Ortsteile zu erwarten?

Bis auf Stockburg waren die Ortsteile die ersten, die vor wenigen Jahren mit schnellem Internet versorgt wurden. Die Kernstadt ging damals, bis auf die Gewerbegebiete, weitestgehend leer aus. Dies hing aber damit zusammen, dass es in den Ortsteilen noch schlechter aussah, als in der Stadt. Jetzt ist die Kernstadt an der Reihe. Dafür bitte ich um Verständnis. Es gibt keine Bevorzugung! Ich betone nochmals, wir können nicht alles auf einmal erledigen, wir müssen die Maßnahmen auch bezahlen können. Bisher ist die Unterstützung in Form von Anschlusszahlen bei dem Projekt gut, aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da ist noch Luft nach oben.

Inwieweit freuen Sie sich auch privat auf das schnelle Internet? Gibt es bei Ihnen zuhause auch mal Daten-Stau?

Ich werde der Letzte sein, der sich hier aufdrängt. Wenn der Bereich Seebauernhöhe dran ist, werde selbstverständlich auch ich anschließen. Es gibt nichts besseres, als sich den Glasfaseranschluss ins Haus zu holen.

Fragen: Jens Wursthorn

Zur Person

Michael Rieger (56, verheiratet, drei Kinder) bekleidet seit August 2008 das Amt des Bürgermeisters in St. Georgen. Rieger ist Diplom-Verwaltungwirt. Im dritten und letzten Teil seines Ausblicks auf das Jahr 2018 geht es um die Flüchtlinge und die Breitbandversorgung. (wur)

