21.12.2017 08:52 SK St. Georgen Blechschaden bei Unfall im Kreisverkehr am Bärenplatz

Eine 37-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr, beim Einfahren in den Kreisverkehr am Bärenplatz einen Verkehrsunfall verursacht