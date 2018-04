Schramberg Berufsausbildungsmesse Jobs and more gibt Tipps für den Berufsweg

Berufsausbildungsmesse Jobs and more gibt Tipps für den Berufsweg

Mehr als 40 Aussteller, mehr als 100 Berufe: Die Berufsausbildungsmesse Jobs and more Schramberg öffnet am Freitag und Samstag ihre Tore.

Am Freitag und Samstag, 27. und 28. April, findet in der Turn- und Festhalle Schramberg-Sulgen sowie beim angrenzenden Schulgelände der Grund- und Werkrealschule die Berufsausbildungsmesse Jobs and more Schramberg (JamS) statt. Über 40 Aussteller aus den Bereichen Handwerk, Industrie, Gastronomie und Dienstleistung stellen mehr als 100 Ausbildungsberufe von A wie Alltagsbetreuer bis Z wie Zuglotse vor.

Darüber hinaus gibt es ein umfassendes Angebot an Studienmöglichkeiten. Außerdem präsentieren sich die Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen und die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg. Organisiert wird die Berufsausbildungsmesse für die Region vom Handels- und Gewerbeverein Schramberg in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung der Stadt Schramberg.

Die Messe, die in diesem Jahr in ihre 13. Auflage geht, ist in der Region erfolgreich. "Die Besucher kommen überwiegend aus dem Raum Rottweil. Aber wir haben auch Besucher aus St. Georgen und Donaueschingen", sagt Sarah Langenbacher von der Wirtschaftsförderung der Stadt Schramberg und Mitorganisatorin der Messe.

Die richtige Entscheidung zu treffen, in welchem Beruf man im besten Fall sein ganzes Berufsleben lang arbeiten will, ist nicht einfach. Natürlich sollen persönliche Interessen und Fähigkeiten berücksichtigt werden. Aber auch die schulische Bildung spielt eine tragende Rolle. Und letztlich müssen weitere Überlegungen in die Berufswahl einfließen. Gibt es eine Ausbildungsmöglichkeit am Wohnort oder sind lange Fahrten zur Arbeitsstelle in Kauf zu nehmen und so weiter.

Für eine bessere Orientierung begleiten wieder Messescouts die Schüler. Gemeinsam geht es in kleinen Gruppen auf eine Handwerk- und Techniktour oder einen Rundgang im Bereich Verwaltung. Auch für soziale Berufe wird eine spezielle Tour zu ausgewählten Ausstellern der Messe angeboten.

Die engagierten Scouts sind Schüler des Gymnasiums Schramberg oder Auszubildende bei den Unternehmen Trumpf Laser und Kern-Liebers. Sie werden extra für diese Aufgabe geschult und sollen den Schülern den ersten Kontakt zu den Betrieben erleichtern. Für die Aussteller haben die Scout-Touren den Vorteil, dass sie Kontakte besser organisieren und planen können.

Im Außenbereich wird dieses Jahr der BauBus der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, der durch das Bauunternehmen Haas aus Sulgen und der Bau-Innung Rottweil betreut wird sowie der Brillux Showtruck, betreut durch die Kaupp GmbH, zu finden sein. Beide Fahrzeuge laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein. (spr)

Rahmendaten

Die Messe Job and More (Jams) in der Turn- und Festhalle Schramberg-Sulgen ist geöffnet am Freitag, 27. April von 9 bis 16 Uhr und am Samstag, 28. April, von 10 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Parkplätze stehen gegenüber dem Hallenbad badschnass und bei der Kreissporthalle zur Verfügung. Für die Teilnahme an den Touren mit den Schülerscouts ist eine Voranmeldung notwendig: Anmeldung bei Sarah Langenbacher, Wirtschaftsförderung der Stadt Schramberg, sarah.langenbacher@schramberg.de oder Telefon 0 74 22/2 92 36. (spr)