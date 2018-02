St. Georgen Benefizflohmarkt für Alessio: Kruschteln und Bummeln für einen guten Zweck

Es ist eine beeindruckende Summe: Genau 6454,40 Euro kamen beim Benefizflohmarkt für den Elfjährigen Alessio in der katholischen Unterkirche zusammen.

Mit dem Geld soll dem körperlich eingeschränkten Jungen eine Delfintherapie ermöglicht werden.

Die Eltern von Alessio, Maria und Andreas Jantzen, waren überrascht von der großen Anteilnahme aus der Bevölkerung. Zahleiche Menschen hatten Waren für den Verkauf gespendet. Darunter jede Menge Kinderspiele und Spielzeug, aber auch Bekleidung, Bücher, Schallplatten und Dekoartikel waren unter den Spenden. Bereits kurz nachdem die Türen zum Flohmarkt öffneten, stöberten die ersten Kunden. Viele Besucher kamen aber nicht nur, um ein Schnäppchen an den Verkaufstischen zu machen. "Es kamen sehr viele Leute, die Interesse an Alessio gezeigt haben und viel über ihn und die Therapieform erfahren wollten", freute sich Maria Jantzen. Denn Alessio war selbstverständlich mitten in dem Getümmel dabei.

Damit sich die Besucher ein Bild davon machen konnten, was bei einer Delfintherapie geschieht, lief auf einem Bildschirm ein Film. In der Hauptrolle: Alessio, wie er vergnügt in türkisfarbenem Wasser mit den Physiotherapeuten seine motorischen Fähigkeiten trainiert. Dabei brachte ihm ein Delfin immer und immer wieder einen Ring, nach dem der Junge greifen sollte. Und der Delfin schien sich sichtlich mitzufreuen, wenn Alessio die Aufgabe erfüllt hat. Und spritzte ihn zum Dank mit seiner Flosse kräftig nass.

Unterstützt wurde die Familie von vielen Freunden, die unter anderem beim Aufbau der Flohmarktartikel halfen, Kuchen backten oder leckere Kartoffel-Gemüse-Suppe und Gulaschsuppe kochten. Die Bewirtung übernahmen die Tänzerinnen der Tanzgruppe Apassiodanza, bei der Maria Jantzen aktives Mitglied ist.

Engagement

Bereits zwei Mal war die Familie mit Alessio bei einer Delfintherapie auf der Karibikinsel Curacao. Die Kosten von rund 15 000 Euro für den zweiwöchigen Aufenthalt inklusive Reisekosten werden von den Krankenkassen nicht übernommen. In der Vergangenheit wurden die Kosten schon durch verschiedene Benefizaktionen zusammengetragen. Für die aktuell anstehende Therapie spendete bereits der Kranken- und Hilfsverein 500 Euro. Weitere 500 Euro kamen durch Spenden der Besucher beim Neujahrsempfang zusammen.