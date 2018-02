St Georgen Bei Grässlin gibt jetzt die Entwicklungsabteilung den Takt vor

Mitarbeiter ziehen vor das Arbeitsgericht, Grässlin durchlebt unschöne Zeiten. Gleichwohl möchte die Traditionsfirma mit innovativen Produkten wieder Fuß fassen. Um die Marke zu stärken, bedarf es bei Kunden und umworbenen Ingenieuren Vertrauen, so der Appell der Führungsmannschaft. Vertrauen, das der Mutterkonzern Intermatic einräumt. Die Veränderungen geschehen ohne Druck, sagt Paulina Kowalkowska, als European Director und Prokurist höchster Manager am Standort.

Grässlin

Dieter Grässlin gründete die Firma 1956. In starken Zeiten beschäftigte er rund 650 Mitarbeiter. 2000 ging Grässlin an General Electric, 2007 ging die Firma an Intermatic, weltweit führender Hersteller von Zeitschaltuhren. Grässlin produziert Haustechnikanlagen von Zeitschaltuhren über Bewegungsmelder und Temperaturreglern bis zum Energiezähler. Zuletzt verzeichnete Grässlin deutliche Umsatzrückgänge. 2016 lag der Umsatz bei 20 Millionen Euro. Einher gingen Entlassungen. Zur Umstrukturierung gehört die Verlagerung der Produktion ins Werk in Juarez/Mexiko der US-Mutterfirma bis Mitte des Jahres. Gekündigt wurden 63 Mitarbeiter. (wur)