St. Georgen Bei Arbeit mit Spezialmaschine: Tödlicher Unfall auf Bauernhof bei Oberkirnach

Ein 56-Jähriger stirbt kurz vor Beginn des Osterfestes. Der Tod ereilte den Mann nach Darstellung der Polizei während der Arbeit mit einer Spezialmaschine.

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen ist es am Nachmittag des Gründonnerstags auf einem landwirtschaftlichen Hof nahe Oberkirnach. Ein 56-jähriger Bewohner des Hofes war nach Polizeiangaben mit landwirtschaftlichen Arbeiten mittels eines Traktors an einem Gülle-Silo beschäftigt. Hierzu hatte der Mann offenbar eine Antriebszapfwelle des Traktors in Betrieb.

Nach ersten Ermittlungen wurde im Verlauf der Arbeiten die Kleidung des 56-Jährigen von der sich drehenden Antriebszapfwelle erfasst. Dabei sei der Mann zu Tode gekommen, so weiter ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zu dem noch nicht eindeutig geklärten Unglückszeitpunkt dauerten derzeit noch an, hieß es abschließend.