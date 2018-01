St. Georgen Automobilzulieferer Paragon will 2018 um 40 Prozent wachsen

Automobilzulieferer Paragon will 2018 um 40 Prozent wachsen

Die Paragon AG kündigt für 2018 einen Umsatzsprung um mehr als 40 Prozent auf rund 175 Millionen Euro an. Damit geht der Automobilzulieferer davon aus, dass sich der Umsatz im Bereich Elektromobilität verdoppelt.

Die Paragon AG kündigt für 2018 einen Umsatzsprung um mehr als 40 Prozent auf rund 175 Millionen Euro an. Wachstumsträger sollen laut einer Pressemitteilung der Firma die Bereiche Elektromobilität mit einer Verdopplung des Umsatzes auf 60 Millionen Euro und Karosserie-Kinematik sein. Im Geschäftsjahr 2017 hat das Unternehmen die prognostizierten Umsatz- und Ergebnisziele nach vorläufigen, ungeprüften Geschäftszahlen erreicht. Der Konzernumsatz belief sich auf rund 124 Millionen Euro, etwa 21 Millionen Euro mehr als 2016. Maßgeblich verantwortlich für den Wachstumssprung um etwa 20 Prozent war die sehr gute operative Geschäftsentwicklung in den Segmenten Elektromobilität und Mechanik. Stärkster Wachstumstreiber ist derzeit das Segment Elektromobilität, das durch die 60-prozentige börsennotierte Tochtergesellschaft Voltabox AG repräsentiert wird. Der Segmentumsatz stieg im vergangenen Jahr um rund 75 Prozent, womit sich der Anteil am Konzernumsatz von 14 auf auf rund 20 Prozent erhöhte.

Das Segment Mechanik rug ebenfalls signifikant zum Umsatzwachstum bei. Umsatzstärkstes Segment des Konzerns ist weiterhin die Elektronik. Bei den Sensoren war der Geschäftsverlauf maßgeblich durch steigende Ausstattungsraten der aktuellen Fahrzeugmodelle mit der neuesten Sensor-Generation geprägt. Im Geschäftsbereich Akustik wurde die Ausbringungsmenge der aktuellen Version der Premium-Freisprechmikrofone gesteigert, und im Geschäftsbereich Cockpit ist die Serienproduktion einer neuen Bordinstrumenten-Generation angelaufen.

„Die konsequente Umsetzung unserer langjährigen Strategie des ertragreichen Wachstums entlang der Megatrends in der Automobilindustrie trägt zunehmend Früchte", sagt Klaus Dieter Frers, Vorstandsvorsitzender der Paragon AG. „Insbesondere auf der Systemebene werden wir künftig sogar noch stärker von den schnellen Veränderungen im Automobilsektor profitieren können. Im Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik haben wir uns mit der jüngsten Übernahme eines Wettbewerbers zum Weltmarktführer aufgeschwungen. Die hieraus entstandene paragon movasys GmbH hat erhebliches Wachstumspotential.“

Für das laufende Geschäftsjahr geht der Vorstand von einem weiterhin positiven konjunkturellen Umfeld mit einem beschleunigten Wachstum der Weltwirtschaft aus. Das globale Marktwachstum bei Personenkraftwagen schätzt der Vorstand auf rund ein Prozent. Aufgrund der guten Auftragssituation für 2018 erwartet der Vorstand, erneut deutlich schneller als der Automobilsektor zu wachsen. Hierzu soll vor allem der Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik beitragen.

Weiterhin unterstellt der Vorstand eine anhaltende Substitution von Blei-Säure-Batterien beziehungsweise Dieselaggregaten durch Lithium-Ionen-Batterien sowie ein globales Marktwachstum für Batteriesysteme in den von Voltabox besetzten Teilmärkten von rund elf Prozent.

Das Segment Elektromobilität soll den Umsatz mit geplanten rund 60 Millionen Euro mehr als verdoppeln und nachhaltig zur Profitabilität des Konzerns beitragen. Ein weiterer Wachstumstreiber wird das Segment Mechanik sein. Ab dem Geschäftsjahr 2019 wird das Segment Elektronik durch neue Produkte voraussichtlich zunehmend zum Konzernwachstum beitragen.

Die Paragon AG ist ein Automobilzulieferer. Die Firma produziert unter anderem Audiosysteme, ausfahrbare Spoiler, Cockpit-Anzeigen und Belüftungsysteme sowie Batterien für E-Autos. Neben St. Georgen (etwa 35 Mitarbeiter) und dem Hauptsitz in Delbrück hat das Unternehmen Standorte in Suhl, Nürnberg, Bexbach, Aachen, Kunshan (China) und Austin (USA).