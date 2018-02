Schramberg Ausstellung im Schramberger Stadtmuseum: Werke der Zeit und des Augenblicks

Mit der Ausstellung "Chronos und Kairos im Garten der Zeit" von Angelika Flaig eröffnet Podium Kunst in Schramberg sein Jubiläumsjahr.

Künstlerin Angelika Flaig fasst zusammen: "Alles geht um das Thema Zeit und Augenblick." Seit zwei Jahren lebt sie nun in Sachsen-Anhalt. Doch mit ihrer früheren Heimat Schramberg ist sie nach wie vor verbunden.

In ihrer Ausstellung hat sie neun Bilder auf einer großen Wand dem Pfarrer, Ingenieur und Uhrmacher Philipp Matthäus Hahn gewidmet, der im 18. Jahrhundert in Kornwestheim lebte und arbeitete. "Eine Wandritzung Hahns mit einer Sonnenuhr habe ich abfotografiert, auf einen Lithografiestein übertragen und gedruckt", erklärt die Künstlerin die Entstehung ihres Werks.

Flaig ist in Schramberg aufgewachsen und zur Schule gegangen. "Ich war Schülerin von Franz Krisch." Der legendäre Kunsterzieher habe sie ermutigt, Malerin zu werden: "Geh' deinen Weg", habe er gesagt. An der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart studierte sie dann in den 70er Jahren.

Was sie kann, zeigt sie nun im Schramberger Stadtmuseum. Wenn man die Ausstellungsräume betritt, stoppt eine große schwarze Fläche mit vier altertümlichen Bürotischlampen den Gang. Ein "Mahnmal gegen die Versiegelung der Natur" sei das. Die Lampen leuchten nicht mehr. Die asphaltartige Fläche sei auch ein Verfremdungseffekt im Museum, so die Künstlerin.

Eigens für Schramberg hat sie eine Reihe von Bildern gefertigt, die sich mit dem früheren Schloss und dem Schlosspark der von Bissingen und Nippenburg beschäftigen. "Wie kann ich den Schrambergern etwas illuminieren", habe sie sich gefragt. Stadtarchivar Carsten Kohlmann habe ihr den historischen Plan des alten Schlosses und seiner Gärten besorgt. Mit der Bewerbung für eine Landesgartenschau bekomme das nun Aktualität, wobei sie schon im vergangenen Jahr an den Bildern zu arbeiten begonnen habe. Die Parkanlagen seien auch Demonstrationen der Macht gewesen. Mit Unterstützung des Komponisten Matthias Schneider-Hollek werde der Park mit digitalen Mitteln hörbar: "Wer sein Smartphone an einen QR-Code hält, kann den Park hören", verspricht Flaig.