St. Georgen Auf das neue Jahr: Es gibt viel zu tun ...

In Ihrer Glosse schreibt SÜDKURIER-Mitarbeiter Renate Bökenkamp über die Herausforderungen des neuen Jahres und das Miteinander von Jung und Alt.

Das neue Jahr ist da! Ab heute haben wir 364 Tage, darunter 52 Sonntage und zehn zusätzliche arbeitsfreie Feiertage zu füllen. Elf Ferienwochen kommen den Schulkindern zugute und natürlich ein paar Urlaubstage oder -Wochen den Erwachsenen. Das sind doch tolle Aussichten. Jetzt gilt es, die neuen Taschen- oder Wandkalender einzurichten und die ersten Termine einzutragen. Denn – das Leben geht ja weiter, nur mit neuer Jahreszahl.

Das gilt auch und vor allem den Kommunen. Die Gemeinderäte und die Stadtverwaltung müssen anknüpfen an bisherige Beschlüsse, neue fällen und Weichen für die Zukunft stellen. Klasse! Heißt die Zukunft „Altenheim St. Georgen“? Während der Feiertage spazierten viele Großfamilien mit mehreren Generationen durch St. Georgen, bewunderten Fortschritte und Neubauten. Stolz präsentierten St. Georgener Großeltern gern ihre Enkel mit dem Nachsatz: „Schade, sie wohnen so weit weg“. Die mittlere Generation zuckt da nur mit den Schultern. Es ist eben so. Auch dank bestem Schulangebot in St. Georgen treibt es immer mehr junge Leute nach Schulabschluss zum Studium oder zur Berufsausbildung in die Ferne. Leider kommen nicht alle wieder zurück, obwohl die Stadt sehr familienfreundlich ist. Die Gründe dafür sind vielfältig und St. Georgen bleibt nun mal eine Kleinstadt. Trotzdem kann St. Georgen jugendlichen, frischen Wind gut gebrauchen. Wenn ein junger, kräftiger Mann aus einem Mehrfamilienhaus bei heftigem Schneefall und weil die Servicefirma auf sich warten lässt, zur Schneeschaufel greift und den Weg zur Tiefgarage freiräumt, dann stimmt für kurze Zeit die Welt ein bisschen.

Wir brauchen die mittlere und die junge Generation, wer erklärt uns sonst das Smartphone oder hilft bei Computerproblemen? Hoffen wir also im neuen Jahr auf junge, bodenständige Mitbürgerinnen und Mitbürger, auf neue, für junge Familien bezahlbare Mietwohnungen, auf das die Bergstadt ergänzende Hotel, aber auch auf einen Busparkplatz. Was nutzen uns unsere international interessanten Museen, wenn Busunternehmen hier weder einen geeigneten Halte- noch einen Busparkplatz finden. Packen wir es also jetzt an: Es gibt viel zu tun!

Und was meinen Sie?

