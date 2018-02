St. Georgen Auf Schneeflocken folgt Konfettiregen: Rosenmontagsumzug im Wetterglück

24 Gruppen geben ein buntes und fröhliches Bild ab. Dicht an dicht standen an vielen Stellen die Zuschauer und feierten die Narren.

Erst flogen die Schneeflocken, später Konfetti, Stroh und Bonbons. Beim Fasnachtsumzug in St. Georgen hatten die Narren und Zuschauer am gestrigen Rosenmontag großes Wetterglück. Rechtzeitig zum Umzugsbeginn verwandelte sich das Schneegestöber in Sonnenschein und blauen Himmel.

Danach sah es eine halbe Stunde vor dem Umzug ganz bestimmt nicht aus. Das dichte Schneetreiben erforderte sogar, dass der städtische Schneeräumdienst die Umzugsstrecke vor Beginn noch einmal räumen musste. Doch die Narren und vor allem die Zuschauer, die sich trotz Schneegestöber frühzeitig einen Platz an der Umzugsstrecke sicherten, wurden belohnt. Als sich der bunte Umzug in Bewegung setzte, schob die Sonne die dicken Schneewolken zur Seite und blinzelte auf die Bergstadt herab.

Mit 24 Gruppen war der Umzug nur auf den ersten Blick kompakt. Angeführt von der närrischen Bürgerwehr, die mit ihrem Kanonendonner die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zog, zog Gruppe um Gruppe durch die Straßen. Die Peterzeller Engelegoaschter, die Fohrebobbele und Kräuterwieble, Nesthexen, Hohwalddeufel und Wälderschnäpf sowie die Hexenclique Schof-Striezi boten ein buntes und imposantes Bild. Zwischendrin die Stadtmusik, mit der Dirigent Slawomir Moleta seinen närrischen Einstand gab. Musikalisch ebenfalls lautstark vorne mit dabei waren die Bergstadtfetzer.

Spätestens aber, als die Narren- und Musikgruppen an der Lorenzkirche vorbei kamen, bot sich den Narren das gewohnte Umzugsbild. Dicht an dicht standen die Zuschauer in Dreier -und Viererreihen an den Straßenrändern und versuchten, mit lauten Narri-Narro-Rufen die Gunst der Narren auf sich zu ziehen in der Hoffnung, einen Süßigkeitenregen auf sich niederprasseln zu lassen. Das klappte häufig, in einigen Fällen wurden die lautstarken oder gar allzu frechen Rufer allerdings auch mit einer Ladung Konfetti oder Stroh „belohnt.“

Nach dem Umzug, der sich eine knappe Stunde durch die Straßen zog, feierte das närrische Volk im Narrendorf in der oberen Gerwigstraße ausgelassen und bei purem Sonnenschein.

Sie waren dabei:

Närrische Bürgerwehr Peterzell, Engelgoaschter, Stadtmusik St. Georgen, Narrenzunft, Nesthexen, Hohwalddeufel & Wälderschnäpf, Nussbacher Dorfclowns, Narrenzunft Oberzell, Bergstadtfetzer, Hexenclique Schofstriezi's, Bietinger Schlossgeister, Villinger Schattengeister, WälderhexenSchönwald, Eich-Wieber Villingen, Schwenninger Wikinger, Schoaf-Hexen Weiler, Fanfarenzug Weil der Stadt, Burghexen Eichstetten, FC Hexen Schönwald, Neckar-Fleckle Schwenningen, Fuchswaldhexen Weiden, Narrenzunft Schalksburg Albstadt. (spr)