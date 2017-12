St. Georgen "Aber bitte im richtigen Ton": Bürgermeister Rieger weist Kritik am Winterdienst zurück

Im ersten Teil seiner Ausschau auf das Jahr 2018 spricht Bürgermeister Michael Rieger unter anderem über den Winterdienst und kritisiert, dass seine Mitarbeiter sogar bedroht werden und das Anspruchsniveau mancher Bürger.

Herr Rieger, Anfang Dezember waren mögliche Winterdienst-Veränderungen großes Diskussionsthema auf unserem Facebook-Kanal. Sind solche Modifizierungen Bürgern zu vermitteln, die vor lauter Schnee nicht mehr aus ihrer Ausfahrt kommen?

Michael Rieger: Der Winter hat für unsere Verhältnisse noch nicht mal richtig begonnen und schon wird der Winterdienst kritisiert und sogar Mitarbeiter bedroht. Auf welchem Anspruchsniveau sind wir denn zwischenzeitlich angelangt? Das wundert uns doch sehr. Wir sind für konstruktive Vorschläge immer zu haben. Wenn wir etwas besser machen können, tun wir das gerne. Aber bitte im richtigen Ton. Ich stehe zu unserem Winterdienst, der alles in allem sehr gut ist. Da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Im Gegenteil. Wir leben auf 900 Meter Höhe, müssten eigentlich Schnee gewohnt sein. Aber man will teilweise Straßenverhältnisse wie im Sommer und das trotz Autos, die technisch weitaus besser sind, als in den 80ern. Für Gehwege und Grundstücksausfahrten sind die Anlieger zuständig, für die Straßen die Stadt (Ausnahme Land- und Bundestraßen). Hierfür gibt es einen ausgeklügelten Räumplan. Die Straßen sind nach ihrer Bedeutung für den Verkehr gestaffelt. Wir machen hier mehr, als wir müssten, und trotzdem reicht es anscheinend nicht. Es gibt Leute, die uns beschimpfen und vorwerfen, wir behandeln sie wie Menschen zweiter Klasse, weil wir ihre Straße nicht zuerst frei räumen. Ich denke, mit guten Winterreifen und angepasster Fahrweise wäre schon viel gewonnen. Ich bitte einfach mal darum, die Situation zu nehmen, wie sie ist. Es gibt bei uns keine Menschen zweiter Klasse. Es gab aber mal Zeiten, da hat man sich auf den Schnee gefreut. Wir tun, was wir können. Mehr geht nicht.

Den Sanierungsumfang ausmessen und definieren sowie Förderanträge schreiben: Das ist, flapsig gesprochen, das Projekt Rathaus- und Innenstadtsanierung im Jahr 2018. Ist das die Ruhe vor dem Sturm?

Das sind sehr große Projekte! Wir haben im Oktober den Förderantrag beim Land gestellt. Im April werden wir erfahren, ob wir ins Förderprogramm aufgenommen werden. Vorher dürfen wir nichts mehr unternehmen. Sobald klar ist, ob und wann wir ins Förderprogramm aufgenommen werden, können weitere Arbeitsschritte erfolgen. Zunächst dann die vorbereitenden Untersuchungen zu den Detailmaßnahmen. Es ist aber in gewisser Weise die Ruhe vor dem Sturm. Die Maßnahmen werden uns über Jahre viel abverlangen. Zeit, Geld, Nerven. Wir bieten deshalb zu gegebener Zeit entsprechende Informationsveranstaltungen an. Es wird aber sein wie überall sonst auch: Baumaßnamen bringen Einschränkungen mit sich.

Für die Sanierungen muss die Stadt einen zweistelligen Millionenbetrag einbringen. Ein höherer Haushaltsüberschuss lässt sich durch Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen erreichen. Ergreift der Gemeinderat im Frühjahr schmerzhafte Maßnahmen?

Es wird nicht funktionieren, dass wir diese vielen notwendigen Maßnahmen, zuletzt Hallenbadsanierung, dann Glasfaser, Straßenbau und Stadtsanierung mal so nebenbei finanziell abgewickelt bekommen. Wir müssen die nächsten Jahre enorm viel Geld aufbringen, um die Stadt zukunftsfähig zu halten. An den Investitionen führt kein Weg mehr vorbei. Wir werden für die anstehenden Projekte erhebliche Eigenmittel aufbringen, Kredite aufnehmen müssen und auf möglichst viel Fördermittel hoffen. Die Kredite müssen bedient werden. Dieses Geld müssen wir aus dem laufenden Haushalt zusätzlich erwirtschaften. Es kann deshalb sehr gut sein, dass wir unsere freiwilligen Leistungen an die geänderten Verhältnisse anpassen müssen. Das geht aber nur dann gut, wenn sich die Stadt und damit die Bürgerinnen und Bürger hierbei als Einheit präsentieren und bereits sind, ggf. unter eigenen Einschränkungen den Weg mitzugehen. Klar ist, dass die Innenstadt in diesem Zustand nicht bleiben darf. Wir alle sollten diese einmalige Chance nutzen und uns darauf freuen, unsere Mitte zu einer attraktiven Mitte werden zu lassen. Ich gehe davon aus, dass wir ein Gesamtpaket aus verschiedenen Maßnahmen schnüren werden. Diese Maßnahmen werden wir in einer Bürgerversammlung bekannt geben.

Im Wohnbau geht der Blick nach Langenschiltach, wo ein Gebiet ausgewiesen wird. Aber nicht jeder will auf dem Dorf bauen. Gibt es auch zentrumsnah Kapazitäten?

Die Erschließung des Baugebiets in Langenschiltach wurde vom Ortschaftsrat seit Langem gewünscht. Die Lage ist sehr, sehr schön. Es besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan, wir können verhältnismäßig schnell mit der Erschließung loslegen. Es gibt auch in der Kernstadt weitere Möglichkeiten, Lücken zu schließen. Hier sind aber vorher noch Bebauungsplanverfahren und ggf. Flächennutzungsplanverfahren durchzuführen. Daran arbeiten wir. Das Thema wird zu gegebener Zeit auf der Tagesordnung im Gemeinderat stehen.

Im Rathaus arbeiten mit Stephan Fix und Alexander Tröndle zwei neue Kollegen in Schlüsselpositionen. Inwieweit geht das mit Veränderungen beziehungsweise einem neuen Stil einher?

Der Stil und die Qualität waren schon vorher gut und sind es erfreulicherweise auch jetzt. Wir hatten mit den Stellennachbesetzungen großes Glück. Beide sind menschlich wie fachlich tolle Persönlichkeiten und wurden sehr gut von der Rathausmannschaft aufgenommen. Es ergibt sich aus der Sache selbst, dass jeder eine andere Herangehensweise an seine Arbeit und andere Vorstellungen, sein Amt betreffend, hat. Das ist auch gut so. Wir haben uns schnell aneinander gewöhnt und ergänzen uns prima. Alles funktioniert einwandfrei.

Zur Person

Michael Rieger (55, verheiratet, drei Kinder) ist seit August 2008 Bürgermeister in St. Georgen. Am 12. Juni 2016 gelang ihm mit 98,6 Prozent der Stimmen eine überzeugende Wiederwahl. Rieger ist Diplom-Verwaltungswirt. 1998 bis 2008 war er bei der Stadt Oberndorf am Neckar beschäftigt. Im ersten Teil seiner Ausschau auf das Jahr 2018 geht es unter anderem um die Situation im Winterdienst, das Großprojekt Innenstadtsanierung, die Wohnbauentwicklung und die beiden Amtsleiter, die seit diesem Jahr in St. Georgen tätig sind. (wur)