St. Georgen AHG schließt St. Georgener Niederlassung und zieht um

Ab 2019 werden die noblen englischen Geländewagen von Land Rover und Range Rover in Donaueschingen verkauft. Wie es mit dem ehemaligen Autohaus Bäsch weitergeht, ist noch offen. Gespräche zur künftigen Nutzung des Grundstücks sind jedoch schon angelaufen.

St. Georgen – Die AHG Autohandelsgesellschaft schließt ihren Standort in St. Georgen und zieht nach Donaueschingen um. In dem Autohaus, das viele Menschen noch unter dem alten Namen Autohaus Bäsch in Erinnerung haben, wurden bisher die britischen Geländewagen von Land Rover und Range Rover verkauft. Außerdem werden in der Niederlassung an der B 33 Gebrauchtwagen von BMW verkauft sowie eine Werkstatt für beide Hersteller betrieben. AHG ist die größte Händlerkette in der Region für Autos der Hersteller BMW, Land Rover, MINI und Peugeot und hat ihren Sitz in Horb am Neckar.

Künftig soll laut Informationen des SÜDKURIER das Geschäft von Land Rover und Range Rover zusammen mit der Schwestermarke Jaguar unter einem Dach in Donaueschingen angesiedelt werden. Wie es aus informierten Kreisen heißt, sei das bestehende Autohaus in die Jahre gekommen und nicht mehr auf dem neuesten Stand. So seien etwa der Verkaufsraum und die Werkstatt zu klein und technisch nicht mehr auf Höhe der Zeit. Außerdem sei das Gebäude nicht vollständig barrierefrei. Das Gebäude entspreche demnach nicht mehr den Anforderungen, die der Hersteller Jaguar Land Rover an die Autohäuser stelle. Ein Neubau sei auf dem Grundstück wegen der kleinen Fläche nicht möglich.

Das bestätigt auch Sascha Kade, Marketingleiter von AHG. "Die Autohäuser müssen für die Lizenzen der Hersteller, die sogenannten Corporate-Identity-Rechte, bestimmte Kriterien erfüllen", berichtet Kade auf Anfrage. Diese änderten sich mit der Zeit und seien nicht an allen Standorten zu einzuhalten.

Dazu kommt, dass die Bergstadt kein idealer Markt für die teuren englischen Geländewagen ist. "Es gibt hier keinen Markt. Der Standort ist für Land Rover nicht sexy genug", heißt es aus gut informierten Kreisen. Wann genau der Umzug stattfinden wird, ist noch unklar. Einzig das kommende Jahr 2019 stehe als Zeitpunkt definitiv fest. "Es hängt vieles noch in der Schwebe", sagt Marketingleiter Kade. Weitere Details wollte AHG nicht nennen.

Klar ist indes jedoch Eines: AHG wird St. Georgen definitiv verlassen. Das Gelände, zu dem auch die frisch renovierte Avia-Tankstelle gehört, befindet sich im Besitz des Münchener Baywa-Konzerns, der die Vorgänge bestätigt. "Klar ist bisher nur, dass die AHG rausgeht", sagte Konzernsprecherin Marion Danneboom auf Anfrage. Das Unternehmen sei bereits mit mehreren Interessenten in Kontakt. "Wir sind auch mit der Kommune im Gespräch, weil wir das Gelände nicht einfach an den Höchstbietenden verkaufen wollen", so Danneboom. Bürgermeister Michael Rieger war am späten Montagnachmittag für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen.

Jaguar Land Rover

Jaguar und Land Rover sind der Inbegriff für den traditionsreichen englischen Automobilbau. 2008 wurden beide Hersteller jedoch vom indischen Autohersteller Tata übernommen. Die Hersteller firmieren seit 2013 unter dem Doppelnamen Jaguar Land Rover. Zu der Marke gehören außerdem die besonders luxuriösen Geländewagen der Marke Range Rover, die unter anderem von Königin Elizabeth II. gefahren werden. Die Autos kosten neu zwischen 34 000 und 209 400 Euro. (kbr)