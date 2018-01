St. Georgen 73 aktuelle Bedarfsplanmaßnahmen fordern beim Thema Lückenschluss Geduld

Verkehrsministerium reagiert auf Riegers Frustrede: Sieben Milliarden Euro sind noch nicht verbaut, Regierungspräsidien sind "vorerst ausgelastet" und eine Verschärfung der Dringlichkeit kann die festgelegte Priorisierung durchaus noch verändern.

Bürgermeister Riegers Frustrede zur Lückenschlussplanung wurde am Freitag offenbar auch in Stuttgart gelesen. Julia Pieper, Pressesprecherin im Verkehrsministerium, erklärte in einer umfangreichen Mail, welche Systematik hinter dem Bedarfsplans des Bundes für die Bundesfernstraßen steht.

Demnach diene die Bewertung der einzelnen Maßnahmen im Aufstellungsverfahren ausschließlich dazu, mit einem bestimmten Prognosehorizont insbesondere mit dem Blick auf die Wirtschaftlichkeit die grundsätzliche Bauwürdigkeit der Maßnahmen nachzuweisen. Im vorliegenden Fall gehe der Blick bis ins Jahr 2030.

Eine über die Einteilung in die Kategorien "Vordringlicher Bedarf", "Weiterer Bedarf mit Planungsrecht" und "Weiterer Bedarf" hinausgehende Priorisierung ist mit dem Bundesverkehrswegeplan (BVWP)-Bewertungsverfahren vom Bund zu keinem Zeitpunkt verfolgt worden. Im Rahmen der Auftragsverwaltung fällt es in die alleinige Zuständigkeit der Länder, innerhalb des Vordringlichen Bedarfs und in Ausnahmefällen auch des Weiteren Bedarfs mit Planungsrecht über den jeweils konkreten Planungsbeginn zu entscheiden.

Allein die Maßnahmen des Weiteren Bedarfs, die auch bereits fest disponierte oder laufende Maßnahmen umfassen, haben ein Volumen von 9,5 Milliarden Euro, schlüsselt die Sprecherin auf. Von diesem Volumen verbaut sind bislang lediglich etwas mehr als 2 Milliarden Euro, über 7 Milliarden Euro sind noch offen.

Derzeit plant und baut die Straßenbauverwaltung 73 Bedarfsplanmaßnahmen. Die Ressourcen bei den Regierungspräsidien seien damit vorerst ausgelastet, so die Sprecherin. "Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund entbehrt die Aussage von Herrn Rieger, es seien 1,5 Jahre Planungszeit ungenutzt verstrichen, jeglicher Grundlage", fährt sie fort. Mit allem gleichzeitig zu beginnen, aber nichts zu Ende bringen, sei für die Straßenbauverwaltung keine sinnvolle Option. Erst mit künftig nach und nach frei werdenden Ressourcen können neue Planungen begonnen werden, so die Aussage aus dem Ministerium.

Und wann geht es los? Grundlage für den Planungsbeginn soll zwar die derzeitige Priorisierung im Rahmen der Umsetzungskonzeption sein. Neben der Prognosebetrachtung im BVWP-Aufstellungsverfahren sind noch Kriterien zur Bewertung des Status Quo zu beachten. Konkret heißt das: „Es soll mit den wirksamsten Projekten dort begonnen werden, wo es derzeit am schlimmsten oder dringlichsten ist.“

Der sogenannte „Lückenschluss B 33 /B 523 ist ein Verkehrsvorhaben mit breitem Rückhalt in der Region. Die geplante Verbindung zwischen der B 31 auf Höhe des Mönchsees bei Mönchweiler und der im doppelstädtischen Gewerbegebiet "Auf Herdenen" endeten B 523 soll die Fahrzeit zwischen dem westlichen Landkreis und der Autobahn 81 verkürzen.