St. Georgen 584 000 Stunden Arbeit bei J.G. Weisser

Die Traditionsfirma ehrt ihre treusten Mitarbeiter, die für sie "Kapital und Zukunft" gleichermaßen sind.

Insgesamt 584 000 Sollarbeitsstunden leisteten die elf Arbeitsjubilare, die bei der Firma J.G. Weisser für 25- beziehungsweise 40-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt wurden. Diese beeindruckende Zahl nannte Betriebsratsvorsitzender Harald Schuder. "Erfahrene Mitarbeiter sind durch nichts zu ersetzen. Sie sind das Kapital und die Zukunft des Unternehmens", so der Betriebsratsvorsitzende.

Die Geschäftsführer Thorsten und Robert Rettich blickten bei der Würdigung jedes einzelnen Jubilars zurück, was vor 40, beziehungsweise 25 Jahren die Welt bewegt, als die Mitarbeiter in das Unternehmen eintraten. So stand 1977 im Jahr des RAF-Terros, Sepp Maier wurde Fußballer des Jahres und Elvis Presley starb. 1992 prägten eine Ölkatatstrophe in Spanien und der Zustrom von Flüchtlingen aus Balkanländern, die vor dem Balkankrieg nach Deutschland flohen, die Nachrichten.

Bürgermeister Michael Rieger bezeichnete die Arbeitsjubilare als verlässliche Konstante für das Unternehmen. Diese Verlässlichkeit brauche die Geschäftsleitung einer Firma. Bei J.G. Weisser sei man sich dessen bewusst, was sich jedes Jahr in der sehr persönlich gestalteten Jubilarfeier zeige. "Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es den Menschen gut." Als Bürgermeister wisse Rieger aber auch um die Not der Unternehmen am Standort Deutschland. Er erwarte, dass Unternehmen "von oben herab unterstützt werden". Die Stadt ihrerseits unternehme größte Anstrengungen, um für die Unternehmen bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen, wie er an den Schlagworten Breitbandausbau und Anschluss an die Ringzugverbindung verdeutlichte.

Landrat Sven Hinterseh sieht in dem St. Georgener Maschinenhersteller "Tradition und modernes Unternehmen gleichermaßen". Innovation und Wettbewerbsfähigkeit seien Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens wie J.G. Weisser, das seine Produkte weltweit verkauft. Um diese Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, mahnte er aber auch die Tarifparteien von Arbeitgebern und Arbeitnehmern der Metallindustrie, die derzeit in Verhandlungen stehen, "eine Lösung mit Augenmaß zu finden". Zum allgegenwärtigen Thema Lückenschluss, der derzeit wieder in den Fokus gerückt ist sagte Hinterseh, es sei "ein Armutszeugnis, dass man für so ein Sträßle von fünf Kilometern so lange braucht".

Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, Thomas Albiez, sagte, der wirtschaftliche Erfolg, der die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg zur erfolgreichsten in Europa, wenn nicht sogar weltweit mache, habe nur einen Namen: "Mittelstand." Und hier sei jeder einzelne Mitarbeiter beteiligt. "Das Fachwissen in den Köpfen der Mitarbeiter ist unvorstellbar." Den wirtschaftlichen Erfolg nehme man in guten Zeiten aber allzu leicht als selbstverständlich hin. "Wir müssen uns alle unseren Wohlstand wieder bewusst machen."