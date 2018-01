St. Georgen 50 Jahre Jugendmusikschule: Am Anfang stand das Schulorchester

Wie Peter Dönneweg als Gründer der erfolgreichen Kultureinrichtung wirkte.

50 Jahre alt wird 2018 die Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen. Dieser runde Geburtstag wird in den nächsten Monaten immer wieder Anlass zur Berichterstattung sein. Heute geht es, zusammengestellt von Tanja Neipp, um die Geschichte.

Peter Dönneweg, damals Studienassessor am Gymnasium St. Georgen, hatte 1967 einen Schulchor und ein Schulorchester ins Leben gerufen. Dass die Schüler in dem Orchester auch guten Instrumentalunterricht erhielten, war natürlich Voraussetzung für die gute Weiterentwicklung des jungen Ensembles. Also gründete Dönneweg bereits ein Jahr später – er selbst war gerade einmal 30 Jahre alt – die Jugendmusikschule St. Georgen.

Instrumentallehrer fand Dönneweg anfangs in Studienkollegen aus Freiburg, die zum Unterrichten nach St. Georgen kamen, und natürlich in seiner Ehefrau Elisabeth, die als Geigenlehrerin lange an der Jugendmusikschule tätig war. Der Unterricht fand damals in den Räumen des alten Gymnasiums – heute Robert-Gerwig-Schule – statt. Ab 1975 nutzte man das Bildungszentrum – heute Thomas-Strittmatter-Gymnasium – im Hochwald. 2002 bezog die Schule an der Bahnhofstraße ihr heutiges Unterrichtsgebäude.

Schon 1972 wurde mit Königsfeld die erste Zweigstelle eröffnet, 1979 folgte Schonach, 1981 Triberg. 1993 trat die Gemeinde Schönwald bei und 1995 kamen Vöhrenbach und Furtwangen hinzu, das bis dahin eine kommunale Musikschule hatte. Damit erhielt die Schule ihren Namen „Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen e. V“.

Heute ist kaum eine Institution im kulturellen Leben der Region so präsent wie die Jugendmusikschule. Sie bietet durch musikalische Ausbildung eine wichtige Entwicklungsmöglichkeit der Persönlichkeit. Die Musikschule bietet Unterricht für quasi sämtliche Instrumente an, über 60 Lehrer unterrichten an die 1500 Schüler. Hinzu kommen Ensemblefächer wie Streichquartett, Streicher- und Bläservororchester, das Jugendsinfonieorchester, Jazz-Formationen, kammermusikalische Besetzungen, Früherziehung in Kindergärten, Musik-AGs sowie Bläser- und Streicherklassen an Grundschulen.

Die JMS feiert das Jubliäumsjahr mit mehreren Veranstaltungen. Am Sonntag, 18.März, findet um 11 Uhr der offizielle Festakt in der Stadthalle statt. Im Oktober ist eine ganze Festwoche mit vielen musikalischen Aktionen geplant. Das Jahr endet im Dezember 2018 mit der Aufführung "Der Nussknacker" von P.I. Tschaikowski, in der Stadthalle.