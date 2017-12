St. Georgen 48-Jähriger verbrennt in seinem Fahrzeug

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Sonntagmorgen auf der Storzenbergstraße.

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Sonntagmorgen, kurz nach 3 Uhr, in der Storzenbergstraße. Ein 48-jähriger Mann verbrannte in seinem Fahrzeug. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei hatte sich der Mann in sein Auto gesetzt und den Motor gestartet. Offensichtlich schlief der Mann im Fahrzeug ein und bemerkte deshalb nicht, dass das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geriet. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. Der 48-Jährige verbrannte in seinem Fahrzeug. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden oder eine Suizidhandlung.

Die Feuerwehr war mit 18 Mann und drei Fahrzeugen am Brandort. Die eingesetzten Fahrzeuge waren das Einsatzleitfahrzeug, das Löschgruppenfahrzeug und das Tanklöschfahrzeug. Die schreckliche Dramatik des Einsatzes stellte sich offenbar erst heraus, als das Auto gelöscht war. "Es war keinem bewusst, dass sich eine Person im Fahrzeug befand", sagte Feuerwehrsprecher Sebastian Kammerer am Sonntagabend. Auch bei der Alarmierung wusste offenbar niemand, dass sind ein Mensch in Lebensgefahr befand. Das gelte sicher auch für die Personen, die in der Nacht auf der Straße standen und die Löscharbeiten beobachteten: im Bewusstsein es handle sich um einen reinen Fahrzeugschaden.