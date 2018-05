Der Mann prallte mit seinem Auto gegen zwei Bäume, lief dann zum Bahnhof und fuhr nach Hause – rund 250 Kilometer weit.

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Sonntag, gegen 4 Uhr, zwischen Brogen und Langenschiltach in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. In der Folge überfuhr der 31-Jährige einen Leitpfosten, durchpflügte einen Grünstreifen und prallte letztendlich gegen zwei Ahornbäume.

Nach dem Unfall stieg der Unfallverursacher aus seinem Wagen aus und verriegelte pflichtbewusst das Fahrzeug. Zu Fuß machte er sich auf den Weg zum Bahnhof in St. Georgen und fuhr mit dem Zug zu seiner rund 250 Kilometer entfernten Wohnung im Landkreis Saarlouis.

Der verursachte Schaden wird auf rund 1300 Euro geschätzt. Gegen den 31-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.