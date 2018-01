Schwarzwald-Baar Zwei Jahre Gefängnisstrafe für Gastronom aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis

5,1 Millionen Euro Schaden hat der Betriebsinhaber laut Zoll mit Sozialversicherungsbetrug und Steuerhinterziehung angerichtet

Schwarzwald-Baar – Sozialversicherungsbetrug und Steuerhinterziehung mit einem Gesamtschaden von mehr als 5,1 Millionen Euro Schaden haben einem Inhaber eines Gastronomiebetriebes im Schwarzwald-Baar-Kreis jetzt eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren eingebracht. Das Amtsgericht Konstanz setzte sein bereits rechtskräftiges Urteil für vier Jahre zur Bewährung aus. Das geht aus einer Mitteilung des Hauptzollamts Singen hervor.

Das Urteil bestraft 46 Fälle von Steuerhinterziehung sowie 230 Fälle, in denen der Gastronom Arbeitsentgelt vorenthielt und veruntreute. Die Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Singen hätten in dem Fall gemeinsam mit der Steuerfahndung Rottweil ermittelt, so die Mitteilung. Demnach habe der Geschäftsinhaber über mehrere Jahre hinweg insgesamt 59 Arbeitnehmer nicht oder zumindest nicht ordnungsgemäß bei den zuständigen Sozialkassen angemeldet, um Sozialversicherungsbeiträge und Steuern sparen zu können.“ Zu diesem Zweck wurden Löhne in großem Umfang schwarz an die Arbeitnehmer ausbezahlt“, so die Behörde. Das Geld dafür stammte aus nicht versteuerten Einnahmen.Damit wirtschaftete der Gastronom nicht nur in die eigene Tasche, „sondern verschaffte sich auch noch einen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern innerhalb seiner Branche“, berichtete der Pressesprecher des Hauptzollamts Singen. Die nicht gezahlten Steuern und Sozialversicherungsbeiträge seien von dem Unternehmer nachgefordert worden und seien zwischenzeitlich auch bezahlt worden.