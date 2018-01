Schwarzwald-Baar/Rottweil Wo Forschung Blinde sehend macht

In der Rottweiler Außenstelle im Neckartal der Hochschule Furtwangen wird Oberflächentechnik stetig weiter entwickelt. Das dient unter anderem der Medizin und der Industrie.

Schwarzwald-Baar/Rottweil – Einst wurden hier die Geräte und Maschinen für die Pulverfabrikation des Max von Duttenhofer hergestellt, heute wird in den ehemaligen Werkstätten im Rottweiler Neckartal geforscht und entwickelt: Die Hochschule Furtwangen (HFU) betreibt hier Forschungen, derzeit drei Wissenschaftler experimentieren hier, zusammen mit Studenten, Doktoranden und unterstützt von lokalen Firmen. Ab März sind sie zu viert, und wenn es nach Professor Volker Bucher geht, der das Ganze hier leitet und auch nach Rottweil geholt hat, wächst das Labor weiter.

In erster Linie geht es um Oberflächentechnik, um Beschichtungen beispielsweise für Mikrochips, die blinden Menschen helfen, wieder sehen zu können. Den Besucher empfängt hier unter anderem ein gläserner „Wasserkopf“, wie ihn Forscher Michael Metzger nennt. In diesem Glaskopf ist ebendieser winzige Mini-Chip, den man fast nur mit einer Brille sehen kann, im Auge angebracht. Auch ein Implantat, mit dem man Hirnströme messen kann, findet sich darin. Dem Patienten wird in dem Fall der Schädelknochen aufgesägt, dann wird die Platte mit den Chips eingebaut und nach drei bis vier Wochen wieder herausgenommen. Mit den Messergebnissen findet der Mediziner dann die Problemzonen im Gehirn. Aufgabe der Forscher ist es, diese sensiblen Geräte so zu beschichten, dass sie von Körperflüssigkeiten nicht angegriffen werden. Michael Metzger erklärt es ganz einfach: Ein Handy ins Wasser zu schmeißen ist keine gute Idee. Mit einer Beschichtung aus dem Labor der HFU allerdings könnte das Gerät problemlos baden gehen. „Schutz elektronischer Geräte in harscher Umgebung“, so nennt man das, was hier unten passiert. Hier forscht man für Windkraftanlagen oder Baumaschinen, wo die Elektronik richtig was aushalten muss. Aber auch Mi-krotiterplatten werden hier beschichtet. Die braucht man beispielsweise in der Kriminaltechnik, für DNA-Tests. Von den Rottweiler Forschern mit entsprechenden Oberflächen ausgestattet, können sie vielseitiger eingesetzt werden und halten mehr Chemikalien aus als ohne Beschichtungen.

Die Idee, im Neckartal eine Dependance der Hochschule einzurichten, ist eigentlich aus der Not geboren. Denn in VS-Schwenningen wurde es schlichtweg zu eng, und Volker Bucher, gebürtiger und eingefleischter Rottweiler, wusste, dass es da unten am Neckar Räume gibt, die schon bisher für chemische Experimente genutzt wurden. Der Vorschlag kam gut an, und nun wird hier geforscht und entwickelt, sehr zur Freude lokaler Firmen, die gerne mit den Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Zum Beispiel die I-mation GmbH, die unter anderem industrielle Bildverarbeitung anbietet und ebenfalls im Neckartal residiert. Ihre Technik nutzen die Professoren und Wissenschaftler ebenso wie Geräte der Uni Tübingen oder der Firma ACI AG in Zimmern. Ziemlich teure Maschinen sind das, und Volker Bucher redet daher auch vom „Heiligtum“ seines Labors, in dem es unter anderem um Atomlagenabscheidungen geht – „wir sind eine der wenigen Hochschulen in Europa, die in dem Bereich forschen. “ Kein Wunder also, dass nicht nur Studenten aus VS-Schwenningen, Furtwangen oder Tuttlingen hierher kommen, um beispielsweise für ihre Bachelor-, Master- oder Doktorarbeiten zu forschen, sondern auch aus Kanada oder dem Baskenland. Eng kooperiert die HFU hier auch mit Thyssen-Krupp, demnächst wird die weltweite Führungsetage des Konzerns hier unten ein Seminar unter anderem mit Vorträgen von HFU-Professoren abhalten. Auch, weil die historischen und einfühlsam restaurierten Räume einfach sehr eindrucksvoll sind.

Wenn es nach den hiesigen Firmen geht, wird das, was nur als vorübergehende Notlösung gedacht war, eine dauerhafte Einrichtung. Auch die Wissenschaftler würden sich freuen, ihr Heiligtum behalten zu dürfen.

Das Studienzentrum

Das Studienzentrum Rottweil der Hochschule Furtwangen befindet sich seit März 2016 in den ehemaligen Werkstätten der Pulverfabrik im Neckartal. Die Hochschule Furtwangen verfügt über drei Campi, es gibt sie in Furtwangen, Tuttlingen und Villingen-Schwenningen. Ihre Geschichte begann schon 1850 mit der Gründung der Großherzoglichen Badischen Uhrmacherschule in Furtwangen. Schon 1891 wurden hier Schüler ausgebildet. Heute gibt es an den verschiedenen Standorten eine große Bandbreite an Studiengängen von International Engineering, Medien- und Wirtschaftsinformatik, Musikdesign über Physiotherapie oder Mikromedizin bis zu International Management.

Die Lehr- und Forschungseinrichtungen der Hochschule kooperieren eng mit lokalen Firmen. Regelmäßig finden im Neckartal auch Projekte mit den Schülern der Rottweiler Gymnasien statt, die so früh Hochschulluft schnuppern können.