Schwarzwald-Baar Wirbel um Vorgaben des Landratsamts zu Fastnachtsumzügen

Brauchtum ade? Vorgaben des Landratsamts für Narrenprozessionen haben in dieser Saison in manchen Fällen für Frust und Verunsicherung gesorgt, wobei die Kreisverwaltung und auch die Polizei beteuern, nichts dergleichen beabsichtigt zu haben. Inzwischen wurden Lösungen gefunden, doch die genaue Ursachenforschung ist schwierig

Bürokratie und Brauchtum haben wohl schon immer schwer zusammengepasst, doch zuletzt gab es mehrfach Klagen von Narrenzünften und -verbänden über das Landratsamt Schwarzwald-Baar. Die Kreisverwaltung mache es den Fastnachtsfreunden immer schwerer, ihre Traditionen zu pflegen und zu feiern, so der Tenor. Doch die Kreisverwaltung betont: Man wolle keinesfalls das Brauchtum behindern. Im Gegenteil: Manches, was von Narrenseite nun beklagt werde, sei als Entbürokratisierung oder Hilfestellung gedacht und zum Teil mit Zunftvertretern so auch abgesprochen. Was ist da los?

Ärger in Hüfingen: Ein Beispiel für den jüngsten Ärger ist Hüfingen. Dort reagierte Zunftvorsitzender Thomas Schmid bestürzt auf die verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsamts für den Kinderhexenumzug Ende Januar: Mit dieser Anordnung sah sich Schmid vor den Zwang gestellt, schon bei diesem kleinen Umzug rund ein Dutzend Ordner an Straßenabsperrungen zu postieren. Für die größeren Narrenprozessionen rechnete er daraufhin mit mehr als zwei Dutzend Ordnern – für die Hüfinger Zunft ein Ding der Unmöglichkeit angesichts all der Aufgaben, die sich den aktiven Narren in dieser Zeit sonst noch stellen. Eine Rückfrage beim Landratsamt brachte dann kurzfristig die Erleichterung: Nein, Ordner an den Sperren sind nicht vorgeschrieben, es kann alles im gewohnten Rahmen wie bisher ablaufen.

Ursachenforschung: Worauf die ganze Aufregung genau zurückzuführen ist, ist nicht einfach zu beantworten. Geht es vor allem um Missverständnisse?

In der Tat beruft sich das Landratsamt darauf, in seinen Anordnungen im Grunde nichts anders zu machen als in den Vorjahren. Man erfrage beispielsweise wie üblich zum jeweiligen Umzug eine Stellungnahme der Polizei mit Blick auf die Verkehrssicherheit und arbeite diese Empfehlungen dann in die verkehrsrechtlichen Anordungen ein. Die Fastnacht sorgt damit für Hochbetrieb im Straßenverkehrsamt des Landkreises, denn es müssen insgesamt rund 120 entsprechende Anordnungen und Erlaubnisse für Fastnachtsanlässe erteilt werden.

Wenn es um die Zahl der Ordner geht, wird in den Bescheiden üblicherweise nur allgemein festgehalten, dass „eine ausreichende Zahl“ dieser Posten zu stellen sei. Wie viele das genau sein sollen, bleibt also den Veranstaltern überlassen. Das gelte auch in dieser Saison.

Neu war jetzt laut Landratsamt, dass etwa im Falle von Hüfingen und Blumberg genauere Empfehlungen der Polizei gekommen seien, die dann auch in die Anordnungen gelangten. „Wir halten uns immer an diese Empfehlungen, wir sind ja nicht schlauer als die Polizeiexperten“, betont Barbara Kollmeier, die Leiterin des Rechts- und Ordnungsdezernats.

Im Falle von Hüfingen und Blumberg beteuern aber sowohl Polizei als auch Kreisverwaltung, sie hätten keine konkret bezifferten Vorgaben zur Zahl der Ordner gemacht oder vorgeschrieben, jede einzelne Straßensperre mit Posten zu besetzen.

Freilich lässt aber zumindest der Text der Anordnungen durchaus die Interpretation der Narrenzünfte zu, dass jede Straßensperre einzeln zu besetzen sei. Das will auch Landratsamtssprecherin Heike Frank nicht ganz von der Hand weisen – und empfiehlt in solchen Fällen, zur Klärung mit dem Landratsamt Rücksprache zu halten.

Bürokratie: Was ist mit dem generellen Vorwurf überzogener Bürokratie – auch im Vergleich zu anderen Landkreisen? Das kann man im Landratsamt nur schwer nachvollziehen: Ganz im Gegenteil, man wolle das Brauchtum unterstützen.

Zumindest führen zwei Spuren ins Jahr 2014. Zum einen: Statt wie früher eher formlos die Erlaubnis und verkehrsrechtliche Anordnung für einen Fastnachtsumzug beantragen zu können, muss seither ein Formular ausgefüllt werden. „Früher waren aber oft Nachfragen nötig, weil Angaben oder Unterlagen fehlten“, sagt Sachbearbeiterin Carina Benz, „da dachten wir, dass ein Formular eine Hilfestellung ist, weil gleich klar ist, was benötigt wird.“ Es habe anfangs Kritik daran gegeben, aber inzwischen habe sich das Ganze nach ihrer Erfahrung eingespielt.

Zum anderen: Vor 2014 wurde eine gemeinsame Genehmigung für alle Umzüge einer Fastnachtsaison pro Veranstalter erteilt. Doch diese Pauschallösung schien rechtlich schwierig, weil die einzelnen Umzüge oft unterschiedliche Strecken nehmen und sehr verschiedene Teilnehmerzahlen haben.Ab 2014 mussten die Zünfte nun für jeden Umzug einen gesonderten Antrag stellen. Gebühr pro Veranstaltung: 40 Euro.

Vor allem die Umstellung auf Einzelgenehmigungen sorgte offenbar für Unmut. Um die Abläufe zu vereinfachen, gab es am 1. Juli 2017 ein Gespräch von Landratsamt und Narrenverbänden – darunter Vertreter der Schwarzwälder Narrenvereinigung und der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte.

Der Ansatzpunkt: Für kleinere Veranstaltungen lässt das Recht Spielräume zu. Das Ergebnis: Für bestimmte Veranstaltungen ist eine Dauererlaubnis für bis zu fünf Jahre für einmalig 40 Euro möglich. Die Bedingungen: nicht mehr als 100 Teilnehmer, nicht mehr als eine Stunde Dauer, Ablauf und Wegstrecke immer gleich. Das treffe laut Landratsamt beispielsweise auf kleinere Kinderumzüge, auf Narrenbaumaufstellungen und manche Fasnetsverbrennungen zu.

In anderen Landkreisen gebe es ähnliche Lösungen, so Kollmeier, aber mit zum Teil deutlich höheren Gebühren. Klar ist aber für sie auch, dass das Amt mit der 100-Personen-Grenze den rechtlich zulässigen Rahmen ausschöpft: „Wenn es einmal 250 oder 300 Teilnehmer sind, handelt es sich einfach nicht mehr um eine kleinere Veranstaltung“ – und dann sei eine Einzelgenehmigung erforderlich.

Genehmigungspraxis

Wer im öffentlichen Straßenraum eine Veranstaltung plant, muss aufgrund rechtlicher Vorgaben üblicherweise eine Erlaubnis dafür beantragen – egal, ob Fastnachtsumzug, Weihnachtsmarkt oder Volkssport. Außerhalb der beiden großen Kreisstädte Villingen-Schwenningen und Donaueschingen, die dies in eigener Regie erledigen, ist dafür das Landratsamt zuständig. Es holt zur jeweiligen geplanten Veranstaltung die Einschätzungen von Polizei, der jeweiligen Gemeinde, der Busunternehmen, des Abfallwirtschaftsamts und anderer Behörden ein – kurzum von allen, die etwa von Straßensperrungen betroffen sein könnten. So können beispielsweise Busunternehmen auch Ersatzhaltestellen planen und die Müllabfuhr kann ihre Abfuhrtermine anpassen. Diese Stellungnahmen fasst das Landratsamt zudem in einer verkehrsrechtlichen Anordnung für den Veranstalter zusammen.