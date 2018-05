Schwarzwald-Baar Wie eine Ärztin des Schwarzwald-Baar Klinikums in Afrika hilft

Dritter Hilfseinsatz von Katja Kassem: Die plastische Chirurgin fliegt zum ehrenamtlichen Einsatz als Operateurin in den Kongo – und hofft auf Geld- und Sachspenden für den guten Zweck

Schwarzwald-Baar – Zweimal war Katja Kassem, Oberärztin für Plastische, Hand- und ästhetische Chirurgie am Schwarzwald-Baar Klinikum, bereits im ärztlichen Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo. Sie operierte dort Menschen, die sonst keinen Zugang zu medizinischer Behandlung, geschweige denn zu mehr als dringend erforderlichen Operationen hätten. Am kommenden Sonntag macht sie sich nun zum dritten Mal auf den Weg in den Kongo, genauer in die Stadt Goma. Sie gibt dafür ihren Urlaub her. Neun Tage seien es diesmal leider nur, erzählt sie. Im Gepäck hat sie die von ihr gesammelte medizinische Ausrüstung, Medikamente, Verbandsmaterial und vieles mehr – alles Dinge, die es dort nicht gibt.

Goma ist eine Großstadt, die an der Grenze zu Ruanda liegt. Der Kongo gilt immer noch als ein sehr gefährliches Land – zwar reich an Bodenschätzen, aber extrem ausgebeutet, sehr instabil, auf Position zwei der ärmsten Länder der Welt, von Rebellen heimgesucht.

Katja Kassem sieht dort Dinge, die sich kaum beschreiben lassen und dennoch zieht es sie regelrecht dort hin, um zu helfen. Es lässt sie nicht mehr los. Wenn sie dort ist, als Teil eines eingespielten vierköpfigen Teams, operiert sie unter Umständen, die in Deutschland undenkbar wären. "Man kann sich nicht den winzigsten Fehler erlauben. Es gibt keine Intensivstation, keine Beatmungsgeräte, keine Reinraumtechnik – es gibt einfach nichts dort", erklärt sie. Kein fließendes Wasser, keinen Strom.

Ein Arzt dort treffe eine Vorauswahl der schwersten Fälle und schicke Bilder und Berichte per E-Mail, so dass sich das Team bereits vorher zur erforderlichen Behandlung beraten kann. Es geht um fußballgroße Tumore, die aus der Mundhöhle, etliche Verbrennungsnarben, Verstümmelungen durch Minen, entstellte Gesichter nach Schussverletzungen und vieles andere.

Als plastische Chirurgin gibt sie Menschen dort Leben zurück. So zeigt sie zum Beispiel Vorher- und Nachher-Bilder zweier Männer, denen von Rebellen auf der Suche nach Gold Finger, Ohren und Lippen abgeschnitten wurden. Wie Sie das aushalten kann? "Die Menschen dort sind so dankbar, man bekommt so viel Liebe zurück, das treibt an", sagt die Chirurgin. "Uns geht es hier so gut, man muss etwas zurückgeben", findet sie.

Insgesamt 498 Operationen hat das Team bei zwei Aufenthalten durchgeführt. "Wir stehen quasi bis zur letzten Minute im Operationssaal." Pausen sind selten, jeder gibt alles. Das Team besteht aus ihr, aus Gottfried Lemperle, dem 81-jährigen Gründer des gemeinnützigen Vereins Interplast, der Hilfseinsätze von plastischen Chirurgen weltweit organisiert, ferner einem Anästhesisten aus Zürich und einem weiteren Chirurgen. Gottfried Lemperle sei ihr großes Vorbild und die Ursache für ihre Einsätze im Kongo, so Kassem. Sie sei früher schon in der Entwicklungshilfe tätig gewesen und er habe sie irgendwann angesprochen und gebeten, im Kongo Hilfe zu leisten. 2016 waren das Team und Katja Kassem dann zum ersten Mal dort. Doch sie braucht auch Hilfe. Überall sammelt sie, was sie an Hilfsgütern, Medikamenten und Instrumenten nur sammeln kann – von Verbandsmaterial bis hin zu chirurgischen Instrumenten. Was je nicht verbraucht wird, bleibt zur weiteren Versorgung der Patienten dort. Gern nimmt sie Sach- und Geldspenden entgegen, denn schon jetzt ist sie in Gedanken beim nächsten Hilfsaufenthalt dort.

Unterstützung

Wer die Arbeit im Kongo des von Oberärztin Katja Kassem gegründeten Vereins Liberi pacifer unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun: Das Spendenkonto hat die IBAN DE88 3006 0601 0006878881, Verwendungszweck: Kongo. Bei Spenden bitte den Kontakt angeben, damit Spendenquittungen ausgestellt werden können.