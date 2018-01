Schwarzwald-Baar Wie Sturm Burglind durch den Schwarzwald-Baar-Kreis fegt

Viele Verkehrsbehinderungen und Schäden fordern die Einsatzkräfte flächendeckend – und nicht nur auf den Bahnstrecken dauern die Probleme noch an

Lauter umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste, Verkehrsbehinderungen sowie gesperrte Bahnverbindungen, aber insgesamt noch ein glimpflicher Verlauf – vor allem ohne Verletzte und mit vergleichsweise überschaubaren Sachschäden: Diese Bilanz des Sturmes Burglind ziehen die Behörden für den Schwarzwald-Baar-Kreis.

Allerdings waren Polizei, Feuerwehren, Straßenmeistereien und Bauhofmitarbeiter vom Mittwochmorgen an flächendeckend im Dauereinsatz, wie Polizeipräsidium und Landratsamt bestätigen. Problematisch waren vor allem umgewehte Stämme. Sie blockierten Fahrbahnen, kippten auf Häuser oder richteten anderweitig Schäden an. Sei es in Villingen-Schwenningen, Donaueschingen, Bad Dürrheim, Triberg oder St. Georgen, „überall dasselbe Bild“, so Polizeisprecher Dieter Popp. Im Präsidiumsbezirk, zu dem auch die Landkreise Rottweil, Tuttlingen, Freudenstadt und Zollernalbkreis gehören, habe es mehr als 150 Einsätze gegeben.

Straßenverkehr: Zum Glück hätten sich im Schwarzwald-Baar-Kreis nur wenige und relativ harmlose Verkehrsunfälle ereignet, so die Polizei. Unter anderem habe der Wind ein Garten-Trampolin für Kinder in VS-Schwenningen auf die Straße geweht, das dann ein Auto beschädigte. Ebenfalls in Schwenningen habe ein Autofahrer einem Mülleimer nicht mehr ausweichen können, den der Sturm auf die Fahrbahn gedrückt hatte. Leichte Schäden am Auto seien auch hier die Folge gewesen. Insgesamt habe wohl auch der geringere Autoverkehr in den Schulferien dazu beigetragen, dass die Sturmfolgen für den Bereich der Straßen glimpflich blieben, so die Polizei. Stark gefordert waren aber die Feuerwehren und die Straßenmeistereien, so das Landratsamt, um die Straßen wieder reizubekommen. Über Nacht bis Donnerstag bleiben einige kleinere Straßen gesperrt, weil dort noch Aufräumarbeiten anstehen.

Eisenbahn: Größere Probleme gab und gibt es dagegen für Bahnreisende: Nachdem anfänglich nur der Schwarzwaldbahn-Abschnitt zwischen Donaueschingen und Villingen ab 8.50 Uhr wegen der vom Sturm beschädigten Oberleitung gesperrt werden musste, stoppte die Bahn im Laufe des Vormittags schließlich den Verkehr überall zwischen Singen und Hausach. Der Grund: An etlichen weiteren Stellen waren Fahrdraht und Strommasten beschädigt. Beispielsweise blieb deshalb ein Güterzug bei Gremmelsbach liegen, so das Landratsamt. Der Abschnitt Immendingen–Hausach soll nun auch noch am Donnerstag gesperrt bleiben. Auf der Höllentalbahn zwischen Freiburg und Donaueschingen beginnt der Bahnverkehr sogar erst wieder am frühen Samstagmorgen zum Betriebsstart. Dagegen soll der Zugverkehr Rottweil–Villingen voraussichtlich am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr wieder aufgenommen werden: Dort war auf dem eingleisigen Abschnitt zwischen VS-Marbach und VS-Zollhaus ein Reparaturzug entgleist, als er auf einen Baum auf den Schienen prallte. Für alle gesperrten Bahnstrecken kündigt die Bahn Ersatzverkehr mit Bussen an.

Sonstige Sturmfolgen: Kurzfristig wurden am Mittwochnachmittag die Friedhöfe in Villingen-Schwenningen geschlossen. „Die Gefahr einstürzender Bäume war einfach zu hoch“, sagt Andreas Thoma, Leiter der Technischen Dienste Villingen-Schwenningen. Im Netz des Triberger Energieversorgers EGT kam es nach eigenen Angaben wegen beschädigter Elektrizitätsleitungen zwischen 6.30 Uhr und der Mittagszeit zu Stromausfällen in Teilen von Furtwangen, Schönwald, Schonach-Rohrhardsberg, Hornberg, Niederwasser, Nußbach-Tannholz, Gremmelsbach Dorf, Peterzell sowie Teilen von Unterkirnach und Oberkirnach. Der Weihnachtszirkus in Villingen-Schwenningen ist ebenfalls betroffen: Das Stallzelt ist nach Angaben von Zirkusbetreiber Jan Walliser zerstört, auch das Hauptzelt habe gelitten. Die Pferde mussten ins Winterquartier evakuiert werden. Unklar ist, wie es nun weitergehen soll, die Artisten wollten ihr Geld trotzdem. „Im Moment sind wir nervlich am Ende“, so Walliser.