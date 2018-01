Schwarzwald-Baar Weitere Probleme im Schwarzwald-Baar-Kreis nach dem Sturm

Steigende Pegel durch ergiebige Regenfälle und fortdauernde Störungen im regionalen Bahnverkehr

Mit dem Sturmtief Burglind kam auch der Regen – und während sich der heftige Wind am Donnerstag zum Teil gelegt hat, hält das Landratsamt eine Warnung aufrecht: „Entsprechend der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes soll es in den kommenden Tagen weiterhin langanhaltende Niederschläge geben, wodurch das Hochwasserrisiko steigt.“ Bisher sei bei bis Donnerstagnachmittag an vereinzelten Pegeln heimischer Gewässer der Grenzwert für den Voralarm erreicht worden. Das bedeute, „dass sich die zuständigen Stellen in erhöhter Alarmbereitschaft befinden.“

Gerade im Brigachtal südlich von Villingen sind die Folgen des Dauerregens gut zu sehen: Dort ist die Brigach an einigen Stellen bereits am Mittwoch über ihre Ufer getreten, größere Flächen stehen inzwischen in der Flussaue unter Wasser. Das Landratsamt verweist auch auf die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (im Internet zu finden unter der Adresse www.hvz.lubw.baden-wuerttemberg.de): Demnach könnten im Schwarzwald-Baar-Kreis bis Freitagnachmittag stärkere Hochwasserabflüsse entstehen, wie es sie statistisch seltener als alle zehn Jahre gibt.

Die Folgen des Sturmtiefs Burglind machen unterdessen dem Bahnverkehr in der Region immer noch zu schaffen. Insbesondere sind die Schwarzwaldbahn Konstanz-Offenburg und die Höllentalbahn Donauschingen-Freiburg für die Züge immer noch nicht vollständig befahrbar. Hier wird es bis zum morgigen Samstag oder gar bis kommenden Dienstag dauern, bis es zumindest wieder durchgängige Fahrten gibt (siehe Infokasten).

Dabei bleibt die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben keinesfalls untätig: Es gibt Fortschritte auf diversen Teilabschnitten bei den Räum- und Reparaturarbeiten. Dabei dürfte es aber noch etwas dauern, bis dann wieder überalle regulärer, fahrplanmäßiger Bahnverkehr möglich ist. Zwischen Rottweil und Villingen fahren die Züge hingegen wieder seit Donnerstag.

Welche Schäden Burglind in den heimischen Wäldern hinterlassen hat, die vom Kreisforstamt betreut werden, konnte das Landratsamt am Donnerstag nicht sagen. Eine Aussage sei „aktuell nicht möglich“, hieß es auf Anfrage. Dagegen konnte das städtische Forstamt Villingen-Schwenningen die Schäden schon genauer einschätzen auf rund 3000 bis 5000 umgeblasene Bäume. Die voraussichtlich mehrwöchige Aufarbeitung des Sturmholzes habe in den Wäldern der Doppelstadt bereits begonnen. Das Kreisforstamt warnt davor, dass das Betreten der Wälder auch nach dem Sturm lebensgefährlich ist. „Der Boden ist vom vielen Niederschlag aufgeweicht und es muss damit gerechnet werden, dass weiterhin Bäume umstürzen und abgebrochene Äste von den Bäumen fallen“, so das Amt. Es appelliert daher an die Bürger, dass sie in den nächsten Tagen den Wald und vor allem abgesperrte Bereiche zum eigenen Schutz meiden.

Burglind bremst Bahn

Die Schwarzwaldbahn bleibt im Abschnitt zwischen Villingen und Hornberg voraussichtlich bis zum fahrplanmäßigen Betriebsbeginn der Bahn am Samstag, 6. Januar, gesperrt. Der Streckenabschnitt Hornberg–Hausach wurde für Züge am Donnerstag wieder eingleisig befahrbar. Zudem sollte der Zugverkehr zwischen Villingen und Donaueschingen ab Donnerstagabend wieder auf einem Gleis aufgenommen werden können. Höllentalbahn: Durchgehend befahrbar wird die Höllentalbahn voraussichtlich erst wieder ab Dienstag, 9. Januar, sein. Bis dahin bleibt der Teilabschnitt zwischen Neustadt und Löffingen laut Deutscher Bahn voraussichtlich weiter gesperrt, weil die Aufräumarbeiten noch andauern.

Der Zugverkehr auf dem Abschnitt Himmelreich–Neustadt soll zum fahrplanmäßigen Betriebsstart der Bahn am Samstag, 6. Januar, wieder beginnen. Bereits befahrbar sind hingegen die Streckenabschnitte zwischen Freiburg und Himmelreich sowie zwischen Löffingen und Donaueschingen.