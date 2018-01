Schwarzwald-Baar-Kreis Warum die Posaunenmusik fasziniert

Es geht um mehr als Gottesdienstbegleitung: Kreisposaunentag mit Gruppen aus der Region und gemeinsames Übungswochenende in Villingen zur Pflege eines Kulturerbes

Schwarzwald-Baar – Einst sollen es Posaunen gewesen sein, welche die Mauern von Jericho einstürzen ließen. In der heutigen Zeit werden sie wesentlich friedlicher eingesetzt. Größtenteils erklingen sie in evangelischen Kirchen bei Gottesdiensten oder festlichen Anlässen, gespielt von Posaunenchören. In den Genuss eines großen Posaunenchores kamen jetzt in der Pauluskirche in Villingen die Gottesdienstbesucher. Die musikalische Gestaltung war der Abschluss des diesjährigen Kreisposaunentages der Region Schwarzwald.

Eine wichtige Feststellung vorweg: In einem Posaunenchor werden nicht nur Posaunen gespielt. „Es heißt zwar Posaunenchor, aber es sind alle Blechblasinstrumente darin vertreten“, erklärt Annette Fritz. „Posaunenchöre gehören einfach zur Kirche“, ergänzt die Bezirkschorleiterin aus Königsfeld. Kurz unterbricht sie die Proben im Gemeindezentrum der Pauluskirche, bei dem der Landesposaunenwart Heiko Petersen, die Musiker gerade für spezielle Übungen die Tonleiter rauf- und runterjagt. Alle machen geduldig und konzentriert mit. Als Musiker profitieren sie sehr von diesem Wochenende, nehmen viel mit.

„Das Kreisposaunentreffen wird jährlich wechselnd von einem der Posaunenchöre des Bezirks Schwarzwald ausgerichtet“, so Annette Fritz weiter. In diesem Jahr sind die Villinger dran, die das Wochenende zusammen mit den Dauchingern ausrichten. Die Schwenninger gehören zwar zur württembergischen Landeskirche, beteiligen sich aber zur Freude aller in Villingen. In der badischen Landeskirche gibt es aktuell 251 evangelische Posaunenchöre mit 5500 Bläsern, im Schwarzwald sind es neun Posaunenchöre.

Der Zweck dieser Kreisposaunentage ist nicht nur ein musikalischer. Neben der Arbeit mit dem studierten Posaunisten Heike Petersen profitieren die Musiker auch von der Gemeinschaft. Annette Fritz: „Ja, das Schöne ist die Gemeinschaft mit den anderen, gerade für die jungen Bläser, aber auch genauso für die Erwachsenen. Man sieht sich, lernt sich kennen und schaut über den Tellerrand.“ Zwar würden sich die Posaunenchöre schon mit einem gewissen Auftrag sehen und seien der Kirche verbunden, würden aber nicht nur geistliches Liedgut spielen. „Jeder Posaunenchor veranstaltet auch gern ein Konzert, und da werden dann auch andere Stilrichtungen gespielt“, so Fritz. Das Repertoire reiche von Barock und Bach über die Romantik bis hin zu Pop und Filmmusik. Kinder und Jugendliche müssen nicht erst eine zeitaufwändige Ausbildung absolvieren, um mitspielen zu können. Das findet zum Beispiel auch Lukas Haller aus St. Georgen praktisch. Der 14-Jährige spielt seit etwa vier Jahren im Posaunenchor mit. „Ich war früher in der Jungschar, dadurch hatte ich Kontakt zur Kirche“, erklärt Lukas. Dann habe er einfach mal bei den Proben vorbeigeschaut und sei hängengeblieben. „Die Proben und das Üben sind nicht ganz so intensiv wie bei einem Musikverein.“ Das fände er sehr positiv.

Das gelte übrigens auch für Erwachsene, so Annette Fritz. Das könne sich eventuell als Vorteil bei der Musikersuche auswirken. Und die steht auch bei den Posaunenchören im Vordergrund, genau wie bei jedem anderen Verein. „Ganztagesschule, G8, der demografische Wandel!“ All das sind Dinge, die auch den Posaunenchören Schwierigkeiten bereiten. Davon abgesehen sei die Kirche auch eine Institution, der bekanntermaßen nicht gerade die Türen eingerannt werden. Im Herbst wolle man eine Jugendbläserausbildung starten und wolle daneben auch die interessierten erwachsenen Anfänger werben.

Posaunenarbeit

Wer Interesse am Musizieren in einem Posaunenchor hat, kann sich an Bezirkskantor Marius Mack wenden, Evangelisches Bezirkskantorat, Mönchweilerstraße 6, Villingen, Telefon 07721/845146, E-Mail: info@kirchenmusik-vs.de, oder an Annette Fritz, Königsfeld, Telefon 07725/404056. Zusätzliche Auskünfte zur Posaunenarbeit gibt es auch im Internet.

Infos im Internet: