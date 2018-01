Schwarzwald-Baar Vorsicht vor neuer Betrugsmasche

Polizei warnt vor falschen Mahnschreiben wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen im Internet

Das Polizeipräsidium Tuttlingen warnt vor betrügerischen Mahnschreiben, die jetzt mehrere Personen wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen im Internet erhalten haben. "Die Schreiben beinhalteten eine ultimative Zahlungsaufforderung unter Angabe einer ausländischen Kontonummer. Eine betroffenen Empfängerin wurde schließlich am Dienstagvormittag von einem unbekannten Mann angerufen, der sich als Mitarbeiter einer Rechtsanwaltskanzlei in Berlin ausgab", so die Polizei. Der Anrufer habe die Frau an das Mahnschreiben erinnert und die Begleichung des Betrags gefordert. "Die Betroffene schöpfte jedoch sofort Verdacht und informierte die Polizei." Die Polizei Tuttlingen geht nun davon aus, dass zahlreiche Personen so kontaktiert wurden, und rät: "Erstatten Sie bei geringsten Verdachtsmomenten Anzeige."