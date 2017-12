Forbach Verunglückte Autofahrerin vor nahender S-Bahn gerettet

Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin, die sich am Samstag nahe dem Bahnhof Raumünzach im Nordschwarzwald mit ihrem Auto überschlug und unmittelbar neben Bahnschienen landete.

Passanten retteten die Verletzte nahe dem Bahnhof Raumünzach im Nordschwarzwald – kurz bevor eine S-Bahn das Auto streifte, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Triebwagenfahrer erlitt einen Schock. An der Bahn entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro, der Schaden am Auto wurde auf 20 000 Euro geschätzt.

Die Autofahrerin war aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und auf den Seitenstreifen geraten, ehe sich ihr Wagen überschlug.