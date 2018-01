Schwarzwald-Baar Unmut über Schweizer Vorgehen bei geplanter Atommülldeponie

Ärger und Sorgen im Schwarzwald-Baar-Kreis über die Benachteiligung der deutschen Grenzgemeinden und die ungeklärten Risiken durch die oberirdischen Verladestationen für radioaktive Abfälle werden anlässlich einer Infoveranstaltung in Tiengen wieder deutlich.

Die Schweiz will ihren Atommüll am Hochrhein dicht an der deutschen Grenze vergraben – womöglich kaum mehr als 20 Kilometer Luftlinie vom Südrand des Schwarzwald-Baar-Kreises entfernt. Das Schweizer Vorgehen löst hier und in den Nachbarlandkreisen kritische Fragen und inzwischen auch Verärgerung aus. Das wurde am Dienstagabend bei einer Infoveranstaltung des deutschen Bundesamts für kerntechnische Entsorgungssicherheit in Tiengen deutlich. Zuvor hatte bereits die Schweizer Seite die deutsche Bevölkerung vor zwei Wochen über den Projektstand informiert.

Erneut ging es um Forderungen, die deutschen grenznahen Kommunen besser an der Endlagersuche und eventuellen Ausgleichszahlungen zu beteiligen – also anzuerkennen, dass sie genauso direkt von dem Projekt betroffen sind wie schweizerische Anliegergemeinden. Zudem gerieten die möglichen Risiken durch die Verladeanlagen verstärkt in den Blick – also jene Einrichtungen an der Erdoberfläche, in denen der angelieferte radioaktive Müll für die Endlagerung aufbereitet und für die unterirdische Deponie umgepackt werden soll.

Und erneut hatte sich auch aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis eine Delegation auf den Weg gemacht: Rund 30 Bürger folgten der Einladung des Landratsamts zur gemeinsamen Busfahrt, deutlich mehr als bei der ersten Veranstaltung. Auf dem Weg nach Tiengen informierte Landratsstellvertreter Joachim Gwinner über die Problematik.

Betroffenheit: Vor allem die Beschränkung des Kreises der unmittelbar vom Endlager Betroffenen seitens der Schweiz sei ein Ärgernis, so Gwinner. Ob es dabei um den prozentualen Stimmanteil in den schweizerischen Regionalkonferenzen oder um die Verteilung von anfallenden Abgeltungen ginge: Immer fühle man sich wie am Katzentisch. Vor allem die Planungsträger der Region, der Schwarzwald-Baar-Kreis und die Stadt Blumberg seien bislang von einer unmittelbaren Betroffenheit ausgenommen.

Gwinner sah bislang kein sauberes Verfahren bei der Standortwahl für die Verladestationen. Die hiervon ausgehenden Gefahren sind aus Sicht der Landkreise noch nicht benannt. Insbesondere die Gefährdung des Trinkwassers – immerhin fließt in unmittelbarer Nähe aller etwaigen Standorte der Rhein in Richtung dicht besiedelter Regionen – müsse bei der Standortwahl eine Rolle spielen. Auch vermissen die deutschen Landkreise eine Umweltverträglichkeitsprüfung: „Da wird vieles einfach ausgeblendet!“, so Gwinner. Weitere Kritikpunkte: Die Auswirkungen für den Schwarzwald etwa im Bereich Tourismus sind bislang keiner Bewertung unterzogen worden. Besonders ärgerlich sei, dass die Schweiz nach der internen Festlegung des Standortes diesen für sieben Jahre geheim halten werde, sodass weitergehende Einsprüche unmöglich seien.

Bei der Infoveranstaltung des deutschen Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit in Tiengen traten mehrere Problemfelder zu Tage. Zum einen geht es um die grundsätzliche Standortsuche, die von deutscher Seite wegen der Grenznähe mit kritischem Blick verfolgt wird. Zum anderen müssen die Auswirkungen und Risiken der Verladeanlagen ins Visier genommen werden. Und diskutiert werden müsse die Frage der Betroffenheit angrenzender Gemeinden.

Für die Schweizer Seite endet die Betroffenheit an der Staatsgrenze. Dies sorgte in diversen Redebeiträgen und Bürgerfragen für reichlichen Unmut. Auch die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter rief in ihrem Beitrag zu einer fairen Beteiligung auf und bemängelte, dass eventuell ausstehende Abgeltungszahlungen auf die Schweizer Seite beschränkt bleiben sollen. Von Schweizer Seite gelang es der Leiterin Entsorgung radioaktiver Abfälle beim Bundesamt für Energie, Monika Stauffer, nicht, die Sorgen und Nöte der Anrainer jenseits des Rheins auch nur ansatzweise zu beruhigen.

Endlagersuche

Am Jahresende endet in der Schweiz die zweite Etappe auf der Suche nach einem Standort für ein Atommüll-Endlager mit dazugehörender Verladestation. Dann will die Schweizer Regierung entscheiden, mit welchem Standort die dritte und letzte Etappe in Angriff genommen wird. Noch bis 9. März haben auch deutsche Kommunen, Landkreise, Organisationen und einzelne Bürger die Möglichkeit eine Stellungnahme zu den drei jetzigen Standortregionen abzugeben.