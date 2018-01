Schwarzwald-Baar Trotz Skepsis plädiert SPD-Kreisvorsitzender für Koalitionsverhandlungen mit Union

Jens Löw sieht viel Nachbesserungsbedarf bei Vereinbarungen mit CDU und CSU – und geht von einer "sehr knappen" Zustimmung des SPD-Bundesparteitags zu weiteren Gesprächen aus.

Der SPD-Bundesparteitag am 21. Januar wird der offiziellen Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU zwar zustimmen – „aber es wird knapp, sehr knapp“, so die Prognose des SPD-Kreisvorsitzenden Jens Löw im Gespräch mit dem SÜDKURIER am Dienstag. Unter den Delegierten werde allerdings dieses Mal niemand aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis dabei sein, so Löw. Der Südwest-SPD stünden für Bundesparteitage 30 Delegiertenplätze zu, da könnten nicht immer alle Kreisverbände gleichzeitig vertreten sein.

Die Chancen für eine große Koalition sieht Löw auch mit Blick auf die Stimmung im eigenen Verband kritisch. „Ich selbst kann die Euphorie von Martin Schulz und Andrea Nahles nach Abschluss der Sondierungen nicht nachvollziehen.“ Vor allem die CSU habe ihre Anliegen „massiv“ durchgeboxt. Kommentare wie die von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, von einem „Zwergenaufstand“ in der SPD gesprochen hatte, zeigten „die Denke“, die so manche in der Union hegten. Damit solle nur verhindert werden, dass die SPD klare „Nachjustierungen“ in der Koalitionsverhandlungen verlange. Zudem sei bislang nichts über mehr Steuergerechtigkeit, nichts über eine stärkere Entlastung unterer und mittlerer Einkommen vereinbart, ähnlich sei es beim Thema Gesundheit und Pflege.

Das solle aber nicht heißen, dass im Abschlusspapier nicht auch Punkte enthalten seien, die „wichtig und gut“ seien, etwa die geplante Festschreibung des künftigen Rentenniveaus auf mindestens 48 Prozent (im Verhältnis einer Standardrente und dem Durchschnittsverdienst von Arbeitnehmern). Auch sei klar, dass keine Partei in einer Koalition sämtliche Positionen durchbekäme. Zudem würde es der SPD bei den Wählern für lange Zeit schaden, wenn sie sich jetzt von weiteren Verhandlungen verabschieden würde, ist Löw sicher. Er zeigte zwar Verständnis für die Enttäuschung der Schwarzwald-Baar-Jusos, die unter dem Vorsitz von Löws Tochter Nadine ihre Ablehnung für eine erneute große Koalition unterstrichen haben. „Das sehen viele in der SPD auch so. Aber wir müssen weiter Gespräche führen, so viel Verantwortung müssen wir übernehmen, vor allem, nachdem sich die Jamaika-Sondierer als unfähig erwiesen erhaben.“ Alles andere fände er „sehr schwierig“.

Die SPD-Basis werde am Ende der Verhandlungen das Ergebnis sicher „sehr kritisch analysieren“. Und wenn sie einer Koalition mit der Union trotz aller Bedenken doch zustimmen sollte, dann nur, wenn wichtige Themen der Sozialdemokraten in einem Koalitionsvertrag deutlich klarer verankert würden als im jetzigen Sondierungspapier. Dafür müssten viele Dinge noch wesentlich besser geregelt werden.