Schwarzwald-Baar-Kreis Traumhafter Schneetag Im Schwarzwald

Von wegen am Aschermittwoch ist alles vorbei: Da geht es erst richtig los. Nach den närrischen Tagen kommen Wintersportfreunde auf ihre Kosten.

Im St. Georgener Skigebiet Oberkirnach sind am Mittwoch alle fünf Skilifte in Betrieb. Die Skifahrer genießen bei Bilderbuchwetter herrliche Abfahrten im Pulverschnee. Auch auf den Loipen war Betrieb. Heinz Seifert aus Heppenheim und seine Lebensgefährtin Liane Adler aus Mannheim nutzen den Nachmittag, um auf der Stadionloipe in St. Georgen ein paar Runden zu drehen. „Das Wetter und die Landschaft hier ist einfach traumhaft“, schwärmen die beiden.