Villingen-Schwenningen Traditionelles Dreikönigstreffen der Narrenvereinigung

Die schwäbisch-alemannische Fastnacht gehört nicht nur zum Brauchtum und ist fest im Kirchenjahr verankert, sie wurde von der UNESCO auch in die nationale Liste der immateriellen Kulturerbe aufgenommen. 130 Narren von 50 Zünften – insgesamt gehören der Vereinigung 53 Zünfte an – kamen zum Dreikönigstreffen nach Dittishausen um den Auftakt der schwäbisch-alemannischen Fasnet gemeinsam zu begehen und mit dem Präsidium das neue Fasnetjahr festzuzurren. Vor diesem Hintergrund hatten die gastgebende Geißenzunft mit Zunftmeister Ludwig Speth und Ortsvorsteher Helmut Wölfle für die Narren die Dittishauser Drei Könige organisiert.

Vereinigung

Im Oktober 1971 wurde die Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) in Klengen mit acht Gründungszünften Brigachtal, Dittishausen, Wolterdingen, Unterkirnach, Gütenbach, Tannheim, Nußbach und die Hexenzunft Villingen aus der Taufe gehoben. Heute gehören der Vereinigung 53 Zünfte an. Der Frühjahrskonvent im März ist bei den Klosternarren in Neudingen und Gastgeber der ARGE-Tagung der schwäbische-alemannischen Narrenvereinigungen im April ist die Wetti-Zunft Behla. (pb)