Schwarzwald-Baar So begehrt ist Baaremer Biogemüse

So begehrt ist Baaremer Biogemüse

Verein für solidarische Landwirtschaft ist überwältigt von großer Nachfrage und stellt für neue Saison weitere Gärtnerin ein

Der junge Verein Baarfood ist bereits voll in der Erfolgsspur: Das Projekt für solidarische Landwirtschaft im Schwarzwald-Baar-Kreis erlebte bei der jüngsten Bieterrunde für das bevorstehende zweite Gemüsejahr des Vereins einen Andrang, der die Vereinsvertreter laut eigener Mitteilung selbst überraschte. 110 Anwesende wurden gezählt. Davon wollten etwa 85 Mitglieder einen Gemüseanteil erwerben und so ab April für ein Jahr mit regionalem Biogemüse vom Vereinsacker in Überauchen versorgt werden. Zunächst habe Vereinsvorsitzender Hardy Bisinger die Ergebnisse des vergangenen Jahres präsentiert und dann die Einnahmen-Kosten-Kalkulation für das kommende Gemüsejahr vorgestellt. Ein durchschnittlicher solidarischer Monatsbeitrag von 75 Euro pro Bieter sei demnach notwendig, um alle entstehenden Kosten zu decken.

Der größte Kostenanteil seien die Gehälter für die beiden Gärtnerinnen: "Da sich die Anzahl der Gemüseabnehmer seit dem letzten Jahr beinahe verdoppelt hat, hatte sich der Verein bereits frühzeitig auf die Suche nach einer weiteren Gärtnerin gemacht – mit Erfolg", teilt der Verein mit. Das sei nicht selbstverständlich, denn Gemüsegärtner seien sehr gefragt. Letztlich habe das Konzept von Baarfood die neue Gärtnerin Tanja Sikler überzeugt: "Für den neuen Job wird sie sogar aus der Gegend von Heilbronn nach Brigachtal umziehen. Momentan ist sie noch auf Wohnungssuche, damit sie dann ab April gemeinsam mit Anni Kohnle den Gemüseacker bewirtschaften kann."

Fürs neue Gemüsejahr steht mehr Vielfalt in Aussicht: "Dank eines im Herbst aufgebauten großen Folientunnels werden die Gemüsekisten auch mit Tomaten, Gurken und eventuell Paprika gefüllt werden", so der Verein. Und Christoph Maier vom Steinerhof in Aufen, selbst ein Vereinsmitglied, werde ein großes Ackerfeld für den Kartoffelanbau zur Verfügung stellen und dabei auch selbst mitwirken.

Schließlich brachte der Abend ein positives Ergebnis: Der durchschnittliche solidarische Beitrag von monatlich 75 Euro pro Bieter wurde in der ersten Bieterrunde erreicht.