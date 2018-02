St. Georgen SPD-Neujahrsempfang kommt zu früh für eine GroKo-Debatte

120 Gäste bei der Kreis-SPD: Europapolitik statt Mitgliederentscheid im Fokus

Schwarzwald-Baar – Der Durchbruch bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin am Mittwochmorgen war wohl noch zu frisch, als dass die Mitglieder der Kreis-SPD das Ergebnis bei ihrem Neujahrsempfang am Abend in St. Georgen bereits hätten ausführlich diskutieren und Stellung nehmen können. Viele der 120 Mitglieder, die zum Empfang kamen, hatten tagsüber keine Gelegenheit, sich schon intensiv mit dem Inhalt des Koalitionsvertrags zu befassen. Nur verhalten war zu vernehmen, dass die große Koalition – kurz die GroKo – "das kleinere Übel" sei.

Statt Bundespolitik gab es für die Zuhörer denn auch einen Vortrag zur Europapolitik von Europaabgeordnetem Peter Simon, der als Gastredner für die ursprünglich vorgesehene Bundesumweltministerin Barbara Hendricks einsprang, die wegen der Koalitionsverhandlungen kurzfristig absagen musste.

Zuvor zeigte Kreisvorsitzender Jens Löw die Eckpunkte der vergangenen fünf Monate seit der Bundestagswahl auf. Dass das Ergebnis am 24. September "ein Schock" gewesen sei. Wie die Jamaikakoalition gescheitert sei, nachdem sich die FDP aus der Affäre gezogen habe. "Dadurch war die SPD gezwungen, in die Verhandlungen zur großen Koalition einzutreten."

Dagegen trage die Arbeit auf Kreisebene Früchte, nachdem sich die drei Kreisverbände Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen 2014 zur Initiative "Regio Drei" zusammengeschlossen haben, um mit gemeinsamen regionalen Aktionen in der Bevölkerung die Lust an der politischen Arbeit zu wecken. Dafür wurde Regio Drei sogar mit dem dritten Preis eines Wettbewerbs des Staatsministeriums ausgezeichnet.

Von der Kreis- auf europäische Ebene wechselte Peter Simon. Der Europaabgeordnete packte die drängenden Probleme an und plädierte für ein solidarisches Europa. Das Land und der Kontinent seien in unruhigem Fahrwasser, sagte Simon in Anbetracht dessen, dass rechtspopulistische Parteien in Ländern wie Italien, Frankreich, Ungarn und Polen ihre Anhängerschar haben, weil diese für rein nationale Lösungen ihrer politischen Probleme werben. Dies könne niemals der richtige Weg sein.

"Die Summe von 28 Egoisten gibt nun mal kein solidarisches Europa." Der letzte Schub der Entwicklung der Europäischen Union liege schon lange zurück. "Momentan entwickeln wir uns nur scheibchenweise. Die Krisen sind gewachsen, die Entwicklung Europas hat damit nicht Schritt gehalten."

Peter Simon sitzt seit 2009 im EU-Parlament und dort im Ausschuss Wirtschaft und Währung, dessen stellvertretender Vorsitzender er seit 2014 ist. Er warnte davor, sich in Deutschland aufgrund der derzeit guten wirtschaftlichen Situation allzu sicher zu fühlen. Er zeigte auf, was passieren werde, wenn ein großes Land aus der Eurozone wie etwa Italien in eine Finanzkrise stürzen würde. "Dann hängen wir alle dran." Auch mit Blick auf die Außen- und Flüchtlingspolitik fand Simon deutliche Worte, weshalb alles für ein starkes und solidarisches Europa zu unternehmen sei.