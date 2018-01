Schwarzwald-Baar SPD-Neujahrsempfang in St. Georgen mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks

Prominenter Besuch hat sich beim sozialdemokratischen Kreisverband Schwarzwald-Baar angekündigt: Die Spitzenpolitikerin kommt in politisch bewegten Zeiten

Schwarzwald-Baar (jdr) Einen besonderen Gast hat sich die SPD Schwarzwald-Baar dieses Jahr für ihren Neujahrsempfang geangelt: Bundesumweltministerin Barbara Hendricks kommt am 7. Februar zum öffentlichen Jahresauftakt des Partei-Kreisverbandes in die Stadthalle nach St. Georgen. Hendricks ist derzeit geschäftsführend im Amt, bis eine neue Bundesregierung bestimmt wurde, und zuständig für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Die Veranstaltung mit der Ministerin steht allen Interessenten auch ohne SPD-Parteibuch offen und findet in politisch bewegten Zeiten statt. So dürfte das Thema der Rede der Spitzenpolitikerin stark von den aktuellen Entwicklungen in Berlin abhängen – und davon, ob die SPD bei ihrem Bundesparteitag am kommenden Wochenende beschließt, tatsächlich in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU einzusteigen.

Der Neujahrsempfang beginnt um 17 Uhr, um 18 Uhr wird die Ministerin erwartet.