Schwarzwald-Baar-Kreis Runter vom Sofa: Mit Motivation ans Fitness-Programm

"Runter vom Sofa" lautet das Motto. Etliche Teilnehmer bewerben sich beim SÜDKURIER-Casting für das Trainingsprogramm.

"Runter vom Sofa" und rein in die Fitness. Etliche Teilnehmer bewarben sich beim SÜDKURIER-Casting zu Beginn des Jahres, jeder mit einer tollen Begründung, jeder will gute Vorsätze umsetzen, fit und gesund werden. Für die zwölf Gewinner des Castings wurde es nun am vergangenen Freitagabend ernst auf dem Weg in ein gesundes, fittes Leben. Gemeinsam mit starken Partnern aus der Region (die AOK Gesundheitskasse, das INJOY-Fitnesscenter, Sport Weiß Obereschach) wurde ein ausgeklügeltes Fitness-Programm zusammengestellt.

Mit erwartungsvollen Gesichtern und scherzend schauen sich die Teilnehmer bei der Vorstellungsrunde im AOK-Gesundheitszentrum um. Die Gruppe ist gut gemischt, das Geschlechterverhältnis mit sechs Frauen und sechs Männern ausgewogen. Zwölf Fitnesswillige – jeder möchte für sich etwas ändern. Jeder will unbedingt diese drei Monate Training schaffen, ist ehrgeizig, will quasi von Null auf Hundert kommen. Einer hat schon begonnen. Wie er berichtet, laufe er jetzt die vier Stockwerke hoch zu seinem Arbeitsplatz, anstatt den Fahrstuhl zu nehmen. Höhepunkt nach drei Monaten Training und – noch entferntes – Ziel wird die Teilnahme am Schluchsee-Lauf über die Distanz von zehn Kilometern sein.

Neben dem individuellen Training sieht das dreimonatige Intensiv-Programm die Teilnahme an vielen Events vor. Der Spaß darf schließlich auch nicht zu kurz kommen. Manches können die Teilnehmer zusammen mit Familie und Freunden erleben. Darüber hinaus sind manche Veranstaltungen für allgemeines Publikum zugänglich.

Zum Trainingsprogramm und Events der Teilnehmer gehören Vorträge, ein Kochabend und Ernährungsberatung im AOK-Gesundheitszentrum, ein Besuch in der Fundorena auf dem Feldberg, ein Saunabesuch im Badeparadies Schwarzwald, Yoga, Bodycombat, Rücken- und Functional Training, Kickboxing, Bodypump, Bodybalance, Cycling, Stretching, Beweglichkeitsparcour, eine Mountainbike-Ausfahrt, Schnuppergolf und jede Menge Lauftraining. Eines ist klar: in diesen drei Monaten werden alle richtig gefordert.