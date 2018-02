Schwarzwald-Baar Regionale Konjunktur wird noch kräftiger

Eine Umfrage der IHK unter ihren Mitgliedsfirmen bestätigt eine wachsende Zuversicht in der regionalen Wirtschaft. Vor allem die Erwartungen ans Exportgeschäft sind besonders groß.

Erst legte die Handwerkskammer Konstanz zum Start ins neue Jahr fast schon euphorische Ergebnisse einer Umfrage unter ihren Mitgliedsbetrieben mit, wonach die Konjunturdaten derzeit "so gut wie nie" seien und kein Ende für das "Stimmungshoch" absehbar sei.

Nun bekräftigt die Industrie- und Handelskammer (IHK) diese Bewertung auch für ihre Branchen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Tenor: Der regionale Wirtschaft boomt weiter, der Optimismus im Konjunkturbarometer erreicht neue Höhen für die kommenden Monate.

Grundlage für diese Bewertungen ist die jüngste Konjunkturumfrage bei Mitgliedsunternehmen der IHK zum Jahresbeginn. Resultat: "Mit einer verbesserten Geschäftslage, höheren Umsätzen und einer guten Ertragslage ist die regionale Wirtschaft schwungvoll in das neue Jahr gestartet", teilt die Kammer mit. Das Konjunkturklima in der Region liege zum dritten Mal in Folge über dem jeweiligen Landesdurchschnitt. „Der Aufschwung hat bei unseren Unternehmen damit an Kraft gewonnen“, wird IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez zum Befragungsergebnis zitiert.

Geschäftserwartungen: Der Ausblick der Unternehmen auf das erste Halbjahr 2018 ist optimistisch. 68 Prozent aller befragten Unternehmen bewerten laut IHK ihre aktuelle Geschäftslage positiv. Und längerfristig erwarten 41 Prozent der regionalen Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten noch bessere Geschäfte, 57 Prozent rechnen immerhin mit einer gleich bleibenden Entwicklung.

"Spitzenreiter bei der Einschätzung der aktuellen Geschäfte ist das Kreditgewerbe. 88 Prozent der befragten Kreditinstitute geben gegenwärtig gut laufende Geschäfte an" – eine interessante Beobachtung in Zeiten extrem niedriger Zinsen. "Die stärkste Verbesserung der Geschäftslage im Vergleich zur letzten Befragung im Herbst 2017 erzielt das Hotel- und Gaststättengewerbe", so die IHK.

Wachstumstreiber: Der private Konsum war im vergangenen Jahr der wichtigste Wachstumstreiber und "dürfte nach Einschätzung der Betriebe auch in den kommenden Monaten das Wachstum weiterhin beflügeln", heißt es in der IHK-Analyse.

Mehr noch aber sticht der Export hervor: „Wir sehen Anzeichen, dass die Handelsbeziehungen innerhalb der EU und zu den USA wieder besser beurteilt werden“, wird Thomas Albiez zitiert. "47 Prozent der Unternehmen aus der Region rechnen künftig mit einer höheren Auslandsnachfrage. Ausfuhrzuwächse sollen dabei nicht nur mit Ländern aus dem Euroraum, sondern auch mit Nordamerika und Asien erzielt werden", so das Umfrage-Resümee.

Obendrein sitzen die Unternehmen vielfach noch auf einem guten Polster an Aufträgen. Die Orderbücher seien derzeit besser gefüllt als noch im Herbst des vergangenen Jahres. 47 Prozent der regionalen Firmen gäben steigende Bestellungen an, bei etwa der Hälfte sei die Nachfrage "unverändert hoch".

Arbeitsmarkt: Die zuversichtlichen Erwartungen der regionalen Wirtschaft wirken sich auch in den Personalplanungen aus. Knapp ein Drittel der befragten Firmen beabsichtigt, künftig ihre Beschäftigtenzahl zu erhöhen.

Konjunkturbarometer

Das Konjunkturbarometer zeigt an, welche Stimmung derzeit in der regionalen Wirtschaft herrscht. In diese Maßzahl der Industrie- und Handelskammer für das Konjunkturklima sowohl die Einschätzungen für die aktuelle Geschäftslage zum Jahreswechsel 2017/2018 wie auch die Erwartungen für die nächsten zwölf Monate ein.