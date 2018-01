Schwarzwald-Baar Polizeihochschule muss im Eiltempo wachsen

Weil die Studentenzahlen massiv ansteigen werden, sollen schon zum Herbst 2019 neue Lehrsäle und Büros fertig werden. 15 Millionen Euro werden am Standort Villingen-Schwenningen investiert.

Nach der erfolgreich überstandenen Standortdebatte drückt die Hochschule für Polizei jetzt mächtig aufs Gas: Auf dem Campus in VS-Schwenningen sollen bis in anderthalb Jahren neue Hörsäle und Verwaltungsbüros entstehen. Und schon im Herbst 2019 gehen die baulichen Erweiterungen laut aktuellem Zeitplan in Betrieb. Auch an weiteren Standorten wie Herrenberg und Wertheim gehen die Ausbauprojekte vergleichbarem Nachdruck voran.

"Das ist schon ein sehr ehrgeiziges Programm", räumt Hochschulleiter Martin Schatz im Gespräch mit dem SÜDKURIER ein, "wir arbeiten mit Volldampf". 40 Millionen Euro soll der Gesamtausbau kosten, davon allein 15 Millionen Euro in VS. Doch der große Zeitdruck kommt nicht von ungefähr. Das Land Baden-Württemberg will seine Polizei in den kommenden Jahren personell deutlich aufstocken. Grund sind viele anstehende Pensionierungen von Polizeibeamten, aber auch wachsende Sicherheitsbedrohungen, etwa durch den Terrorismus. Die Einstellungswelle hat schon begonnen. Und in 2018 und 2019 sollen jeweils 1800 Nachwuchsleute – allerdings für unterschiedliche Laufbahnen – rekrutiert werden. Und womöglich wird dies auch noch einmal 2020 so sein.

Doch all die Beamten müssen erst einmal ausgebildet werden – und dafür ist die Hochschule für Polizei auch im nichtakademischen Bereich zuständig. Die Einstellungsoffensive wirkt sich schon jetzt am Standort Villingen-Schwenningen aus, so Martin Schatz. Auf dem für 850 Studenten ausgelegten Campus am westlichen Schwenninger Stadtrand studieren derzeit etwa 1000 Nachwuchspolizisten. Den erwarteten weiteren Zuwachs will man kurzfristig beispielsweise dadurch abfedern, dass vier Studiengruppen mit insgesamt 120 Studenten im Schwenninger Neckartower ab kommendem April Lehrsäle nutzen werden. "Essen gehen können sie in der Mensa der Hochschule Furtwangen", erläutert Schatz. Auch 15 Büroarbeitsplätze würden im Neckartower angesiedelt.

Im Rahmen der Einstellungsoffensive sind aber bis zu 1700 Studenten vorgesehen. Diese Verdoppelung der eigentlichen Kapazitäten lasse sich nicht mehr nur durch organisatorische Mittel abfangen, so Schatz: Es brauche schlicht mehr Räume.

Mehr Platz ist zum einen für die Lehrveranstaltungen nötig. Daher soll ein neues Gebäude mit elf Lehrsälen und einer Fläche von 1350 Quadratmetern neben den bestehenden Bauten errichtet werden. Zum anderen braucht die Hochschulverwaltung mehr Bürofläche: Dafür ist ein weiteres Gebäude mit 1200 Quadratmetern Fläche auf dem Campus geplant. Beide Neubauten – ebenerdig und zweigeschossig – sollen aus vorgefertigten Teilen errichtet werden, um möglichst schnell voranzukommen, so Schatz. Zudem müssen die Kapazitäten der Mensa und der Schießstände vergrößert werde, was aber durch bauliche Anpassungen im Bestand möglich sei, so Schatz.

Nicht zuletzt sollen die Parkflächen um 400 bis 450 Stellplätze am Campus vergrößert werden – zumal nicht nur die Zahl der Studenten, sondern auch die der Dozenten und weiteren Hochschulmitarbeiter um voraussichtlich rund 80 Personen ansteigt.

Ein weiteres Thema sind weitere Unterkünfte für die jungen Polizeistudenten, gerade für die Zeit der Einstellungsoffensive. Rund 400 Plätze seien sukzessive nötig, zusätzlich zu den schon jetzt in der Stadt genutzten Gebäuden. Die Stadt Villingen-Schwenningen habe ihre Unterstützung angeboten und wolle weitere ehemalige Franzosenwohnungen in der Dattenbergstraße sanieren und der Polizeihochschule vermieten.