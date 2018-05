Schwarzwald-Baar Polizei warnt vor Erpresser-Mails für angebliche Porno-Konsumenten

Schon 15 Fälle in der Region seit Anfang April: Unbekannte Täter drohen mit Veröffentlichung von heimlichen Videos der Besitzer von gehackten Computern – selbst wenn die Rechner gar keine Kamera eingebaut haben

Unbekannte Täter versuchen derzeit, mit Drohungen per E-Mail Geld von Internetnutzern in der Region zu erpressen. „Bislang wurden dem Polizeipräsidium Tuttlingen fünfzehn derartige Fälle seit Ende April angezeigt“, heißt es dazu in einem Warnhinweis der Polizei vor der neuen Erpressermasche, die in ganz Baden-Württemberg aufgefallen sei.

In ihren E-Mails behaupten die Erpresser, sie hätten auf dem Computer des jeweiligen Empfängers einen Trojaner, also ein schädliches Programm, installiert, das ihnen Zugriff auf den Rechner erlaube. Und sie behaupten, die Angeschriebenen beim Besuch von Webseiten mit pornografischen Inhalten gefilmt zu haben, so die Polizei weiter. Die Adressaten der E-Mails sollen jeweils 500 Euro an eine bestimmte Adresse transferieren, sonst würden die angeblichen Videos veröffentlicht.

Allerdings liegen weder dem Polizeipräsidiums Tuttlingen noch dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg Hinweise vor, „dass die Computer der Empfänger dieser E-Mails tatsächlich gehackt wurden – oder dass die von den Tätern genannten Videos tatsächlich existieren“, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei. Außerdem seien derartige Erpresser-E-Mails auch bei Empfängern eingegangen, deren Computer gar nicht über eine eingebaute Kamera verfüge.

Den Empfängern solcher erpresserischer E-Mails rät die Polizei: „Lassen Sie sich nicht verunsichern oder unter Druck setzen. Antworten Sie nicht auf derartige E-Mails. Überweisen Sie kein Geld an die Absender.“ Und wer eine entsprechende E-Mail erhalten, aber noch keine Anzeige erstattet habe, werden gebeten, dies nachzuholen.