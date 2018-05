Schwarzwald-Baar-Kreis Neues und Kurioses auf der Südwest-Messe

Regionale Großveranstaltung öffnet für neun Tage ihre Pforten – und verspricht viel Abwechslung, wie einige Stichproben aus rund 10 000 Angeboten zeigen

Schwarzwald-Baar – Iglus aus Holz statt aus Eis und Schnee, ein Brot-Sommelier, der den Menschen die Ursprünglichkeit des Brotes wieder näher bringen will, ein kleines Programm fürs Handy, das automatisch den nächstgelegenen Hofladen findet, oder Schwarzwaldkunst auf Glastüren: Das und vieles mehr können die Besucher auf der Südwest-Messe erleben, die am heutigen Samstag in VS-Schwenningen ihre Tore öffnet.

Neun Tage lang bieten rund 700 Aussteller mehr als 10 000 Produkte aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen an. Einige Neuheiten und Kuriositäten wurden am Freitag schon einmal vorab vorgestellt.

Edel-Iglus: Die Iglus, die mit Schindeln aus finnischem Kiefernholz in Estland gefertigt werden, eigenen sich komplett mit Küchenzeile und Bad als Ferienhäuschen ebenso wie als Gartenhaus oder Sauna.

Miniautos: Preisbewusst unterwegs sind Fahrer von Leichtkraftfahrzeugen. Mit einem Gewicht von 350 Kilogramm, einem Maximaltempo von 40 Stundenkilometern, geringem Verbrauch sowie steuerbefreit dürfen die Microcars bereits ab 16 Jahren gefahren werden.

Selfiespaß: Der Stand der Stadt Villingen-Schwenningen dürfte einer der größten der Messe sein. Besonderes Thema ist die 30-jährige Städtepartnerschaft mit Savona. Witzige Idee: Standbesucher können auf einem Liegestuhl vor der Fotokulisse der italienischen Hafenstadt ein Selfie machen, als wären sie dort gerade im Urlaub.

Schwarzwaldkunst: Glastüren mit Motiven des Gütenbacher Künstlers und Modemachers Jochen Scherzinger können sich Kunstliebhaber in die Wohnung einbauen lassen. Die von Fotograf Tobias Ackermann fotografierten Schwarzwaldmotive der Serie „Herzland“ sind auf die Türen der Firma Glas Wehrle per Laser aufgebracht worden.

Brotkultur: Um dem verkannten Stellenwert des Bäckerhandwerks wieder mehr Auftrieb zu verleihen, will Bäckermeister Joerg Schmid den Messebesuchern in seiner Backshow vor Ort zeigen, wie puristisch das wahre Brotbacken vonstatten geht.

Ostseemöbel: Eine weite Anreise von der Ostseeküste, genauer aus Stralsund, hat eine Firma hinter sich, die wetterbeständige Gartenmöbel aus Fiberglas nach Kundenwünschen herstellt.

Doch das sind nur einige Beispiele. Das Angebot der Südwest-Messe erstreckt sich über viele Bereiche des täglichen Lebens und hört bei Schutzleisten für Fenster gegen Einbrecher, einem in einen Naturstein eingelassenen Gartengrill und Glas, das auf Knopfdruck undurchsichtig wird, nicht auf.

Oberbürgermeister Rupert Kubon sagte beim traditionellen Fassanstich, der erstmals mit dem neuen Festwirt Hans Fetscher stattfand, dass die Vielfalt einer solchen Messe nur funktionieren kann, wenn viele Hände anpacken und alle zusammenarbeiten.