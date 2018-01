Schwarzwald-Baar-Kreis Neues Modellprojekt gegen Suchtgefahren bei Geflüchteten

Traumatisierungen auf der Flucht schaffen Risiken für Alkohol- und Drogenmissbrach: Ein Pilotversuch im Schwarzwald-Baar-Kreis soll geflüchtete Mädchen und Jungen gegen die Gefahren wappnen.

Vor zwei bis drei Jahren seien Suchtprobleme unter jungen und minderjährigen Flüchtlingen noch kein großes Thema gewesen. Doch das hat sich geändert. Das sagen Andreas Menge-Altenburger, der Leiter der Fachstelle Sucht in Villingen und die Präventionsfachkraft Pia Wenzler. Zunächst sei man damit beschäftigt gewesen, der großen Flüchtlingswelle Herr zu werden. Mittlerweile zeigen Nachfragen aus Einrichtungen und von Schulsozialarbeitern aber Handlungsbedarf an Jugendhilfe auf. Deshalb beginnt nun nach einjähriger Vorbereitungszeit das Modellprojekt „Suchtprävention für geflüchtete Mädchen und Jungen“ im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Beispielsweise gebe es inzwischen immer wieder Anfragen von Schulsozialarbeitern und verschiedenen Einrichtungen, erklärt Pia Wenzler. Es würden sich Auffälligkeiten bemerkt, die sich auch durch Traumatisierung entwickeln könnten, also durch schlimme Erfahrungen vor, während und nach der Flucht. Solche Erlebnisse könnten den Missbrauch und Abhängigkeit von Suchtmitteln begünstigen. „Der Einsatz von Alkohol oder beispielsweise Cannabis kann ein Stück weit Selbstmedikation sein“, erklärt Andreas Menge-Altenburger. Es könne sein, dass die Jugendlichen zum Beispiel wegen erlebter Traumatisierungen und Erinnerungen daran nicht einschlafen können, ohne vorher einen Joint geraucht zu haben. Der Weg in die Sucht sei da nicht weit, denn die erhoffte Linderung sei trügerisch und nur von kurzer Dauer.

Bei der Sucht ansich gebe es aufgrund der Kostensituation nur geringe Hilfsmöglichkeiten: Eine Langzeittherapie werde bei Flüchtlingen nicht von den Krankenkassen übernommen. „Daher wird der Ruf nach Prävention laut“, erklärt der Fachstellenleiter. Man könne versuchen, die Betroffenen so zu unterstützen, dass sie ihr Leben auf die Reihe kriegen. Menge-Altenburger: „Das Ziel ist, die Betroffenen vorher aufzufangen.“

Die Idee zu diesem Projekt hatte die Präventionsfachkraft Pia Wenzler. Sie arbeitete die Einzelheiten aus und beantragte beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) die finanzielle Unterstützung dieses Projektes, die im September 2017 für drei Jahre zugesagt wurde.

Das Projekt richtet sich an geflüchtete Mädchen und Jungen im Alter von zwölf bis 21 Jahren. Sie werden in ihren Lebenswelten, also an den Schulen (insbesondere in den Vorbereitungsklassen) und in den Wohngruppen angesprochen.

„Das Projekt besteht aus drei Modulen“, führt Pia Wenzler aus. Im ersten Modul gehe es um die Sucht allgemein, das Verständnis von Gesundheit und Krankheit, wie in der Heimat mit Sucht und Suchtmitteln umgegangen werde. In Modul zwei liegt der Themenschwerpunkt auf Alkohol und wie man den Gruppenzwang umgehen kann. In Modul drei geht es um Cannabis, die Wirkung, Motive, das „Dafür“ und das „Dagegen“. Ein weiterer Bestandteil sei, die Jugendlichen darin zu bestärken, was sie selbst tun könnten, um nicht süchtig zu werden. Wenzler: „Es ist wichtig, Handlungsalternativen zu erarbeiten.“ Dabei solle jedoch nichts übergestülpt werden, sondern die jungen Menschen sollen in die Eigenverantwortung geführt werden. Gemeinsam werde zum Schluss mit „guten Dingen“ eine Schutzmauer gegen Sucht errichtet.

Es sind bereits zahlreiche Termine an Schulen mit Vorbereitungsklassen vereinbart. Es wird ein Modul pro Woche mit etwa zweieinhalb Stunden Dauer veranstaltet.

Nach einem gewissen Zeitraum werde die Arbeit auf ihre Wirkung hin überprüft. Nach Projektabschluss können die Ergebnisse auf weitere Fachstellen und damit 25 Land- und Stadtkreise übertragen werden.

Außerdem soll das Konzept auch anderen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden.