Schwarzwald-Baar Neuer Baby-Rekord im Schwarzwald-Baar-Kreis

Das Neujahrsbaby 2018 im Schwarzwald-Baar Klinikum heißt Hastiar Hassan und präsentierte sich dem Fotografen des SÜDKURIER ganz entspannt im Arm seines Vaters Dilshad. Hastiar kam am 1. Januar in Villingen-Schwenningen zur Welt. Gut möglich, dass sich mit dem kleinen Hastiar der Baby-Boom im Landkreis auch im neuen Jahr weiter fortsetzt. Denn 2017 kamen im Klinikum insgesamt 2336 Babys zur Welt. Damit setzt sich der steigende Trend fort: 2016 wurden im Klinikum 2292 Babys gezählt, 2015 waren es 2248 Kinder, 2014 exakt 2075 Neugeborene. Das Klinikum in VS ist das einzige Krankenhaus mit Geburtsklinik im Schwarzwald-Baar-Kreis.