Schwarzwald-Baar-Kreis Mutmaßliche Kokainbande steht jetzt vor Gericht

51 Kilo der Droge sollen bei 40 Kurierfahrten aus Rotterdam auch in den Raum Bad Dürrheim, Donaueschingen und Tuttlingen sowie nach Italien und Österreich transportiert und dort verkauft worden sein

Seit dem vergangenen Jahr wird auch in Deutschland von einer regelrechten Kokainschwemme gesprochen. Fast dreimal so viel Kokain wie in den Jahren zuvor konnte sichergestellt werden. Das Bundeskriminalamt schätzt die von Zoll und Polizei beschlagnahmten Mengen auf insgesamt rund sieben Tonnen.

Der Stoff soll inzwischen so billig wie nie zuvor sein. Internationale Schmugglernetzwerke und gut organisierte Drogenbanden verteilen das Rauschgift europaweit zu den Konsumenten. Einer solchen mutmaßlichen Bande wird derzeit vor dem Landgericht Konstanz der Prozess gemacht.

Fünf Albaner, ein Grieche und eine Frau aus Rumänien sind wegen bandenmäßigen Drogenhandels in 41 Fällen angeklagt. Das von dem 39-jährigen mutmaßlichen Bandenchef in Rotterdam organisierte Kokain ist laut Anklage zwischen März und Dezember 2016 auch in den Raum Donaueschingen, Bad Dürrheim und Tuttlingen an diverse Endabnehmer gelangt.

Insgesamt sollen in diesem Zeitraum bei 40 Kurierfahrten von Rotterdam über Deutschland und Österreich bis nach Italien rund 51 Kilogramm der Droge zum gewinnbringenden Verkauf transportiert worden sein. Ein 73-jähriger Kurier aus Mönchengladbach pendelte laut Anklage mit einem speziell für illegale Drogentransporte umgebauten Mercedes ständig zwischen Rotterdam und Italien hin und her. Jeweils auf den Rückfahrten hatte er die Einnahmen dabei, die er dem Chef ablieferte. Dabei führte er die Einnahmen aus den Verkäufen jeweils an den 39-jährigen Bandenchef nach Rotterdam zurück.

Wenige Wochen vor den Festnahmen musste die Bande nach Angaben der Ankläger noch einen 22-jährigen Ersatzfahrer aus Köln engagieren, weil der 73-Jährige seinen Führerschein wegen eines Verkehrsverstoßes hatte abgeben müssen.

Der 39-Jährige soll sich in Rotterdam um die Beschaffung, Lagerung und um den weiteren Vertrieb der Droge gekümmert haben. Unterstützung erfuhr er dabei laut Anklage durch seine 29-jährige Lebensgefährtin. Sie soll in Rotterdam eine Wohnung angemietet haben, die als Depot diente. Außerdem soll sie die Kurierfahrten des mitangeklagten 73-jährigen koordiniert haben.

Ein 25-Jähriger aus Köln soll gelegentlich auch die Urlaubsvertretung des Bandenchefs übernommen und außerdem als Regionalleiter im Raum Köln für die dortige Verteilung der Droge gesorgt haben. Den Vertrieb des Kokains in Baden-Württemberg, insbesondere im Bereich Donaueschingen, Bad Dürrheim und dem Raum Tuttlingen, soll ein 42-Jähriger aus Dürbheim bei Tuttlingen koordiniert und organisiert haben.

Der Prozess mit sieben Angeklagten, doppelt so vielen Anwälten, drei Dolmetschern und einer 41 Punkte umfassenden Anklageschrift droht mehrere Monate zu dauern. Das Gericht regte deshalb am ersten Prozesstag bei allen am Gerichtsverfahren Beteiligten an, sich Vorbereitungen zu einer Prozessabsprache zu überlegen. Dazu sind allerdings Geständnisse unabdingbar. Kommt ein solcher Deal zustande, könnte das Verfahren wesentlich abkürzt werden. Alle Angeklagten sitzen seit bereits seit 13 Monaten in Untersuchungshaft.