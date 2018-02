Schwarzwald-Baar Ministerin Hendricks sagt SPD-Neujahrsempfang in St. Georgen ab

GroKo-Verhandlungen in Berlin ziehen sich hin: Bundesumweltministerin kommt nicht zur Veranstaltung des SPD-Kreisverbandes am 7. Februar

Der Neujahrsempfang des SPD-Kreisverbandes Schwarzwald-Baar muss ohne Barbara Hendricks auskommen: Die Bundesumweltministerin hat ihre Teilnahme an der Veranstaltung am Mittwoch, 7. Februar, in der Stadthalle in St. Georgen kurzfristig am Dienstag abgesagt.

Grund seien die andauernden Verhandlungen mit der Union um die Bildung einer großen Koalition, sagte SPD-Kreisvorsitzender Jens Löw. Hendricks gehöre zum Hauptverhandlungsteam und sei auch noch am Mittwoch in Berlin gebunden.

Der Neujahrstreff werde aber dennoch stattfinden, "wir haben ja schon viel Organisationsarbeit hineingesteckt", so Löw. Die Veranstaltung steht allen Interessenten auch ohne SPD-Parteibuch offen, die Halle öffnet um 17 Uhr, das Programm beginnt mit Grußworten um 17.30 Uhr.