Schwarzwald-Baar Mehr Druck auf die Drogenszene zahlt sich für Polizei aus

Neue Ermittlungsgruppe Rauschgiftkriminalität hat in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg in sechs Monaten schon einige Erfolge vorzuweisen

Schwarzwald-Baar (sk/jdr) Die Polizei macht mehr Druck auf Rauschgifthändler und -konsumenten in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg – und das zahlt sich offenbar aus. Die speziell geschaffene Ermittlungsgruppe Rauschgift zieht jedenfalls ein halbes Jahr nach ihrer Gründung eine erste zufriedene Bilanz.

Demnach wurden bislang mehr als 100 Beschuldigte ermittelt. Ferner beschlagnahmten die Ermittler eine Geldsumme im fünfstelligen Bereich und konfiszierte größere Mengen an Marihuana, Kokain, Amphetamin sowie Ecstasy. "Auch verschreibungspflichtige Medikamente und illegale Waffen konnten sichergestellt werden", berichtet das Polizeipräsidium Tuttlingen. Das schlägt sich auch in der Polizeistatistik nieder: Automatisch werde durch dieses energischere Ermitteln auch die Zahl der erfassten Fälle von Drogenkriminalität in die Höhe getrieben, so das Präsidium.

Die Ermittlungsgruppe Rauschgift Schwarzwald-Baar-Heuberg des Polizeipräsidiums Tuttlingen hatte im Frühjahr 2017 offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Sie sei gegründet worden mit dem Ziel, besonders mittlere bis schwere Fälle der Rauschgiftkriminalität in den Kreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen zu bekämpfen.

Die zehnköpfige Ermittlungsgruppe – bestehend aus fünf Beamten verschiedener Polizeireviere sowie fünf Kriminalbeamten – greife im Zuge ihrer Ermittlungen auf das komplette Repertoire strafprozessualer Maßnahmen zu. Neben Observationen und Durchsuchungen kämen beispielsweise auch verdeckte Ermittler zum Einsatz. Die Gruppe sei zwar an die Kriminalinspektion 4 der Kriminaldirektion Rottweil angegliedert, arbeite aber autark. "Dennoch ist es für den Ermittlungserfolg unerlässlich, eng mit anderen Organisationseinheiten des Polizeipräsidiums zu kooperieren – wie etwa den Rauschgiftermittlern und Jugendsachbearbeitern der Polizeireviere sowie der Kriminalprävention, aber auch präsidiumsübergreifend und mit anderen Bundesländern", so die Polizei.

So habe die Gruppe etwa im November 2017 Wind von einem geplanten Transport von Marihuana in größerer Menge im Präsidiumsbereich via Autobahn bekommen. Bei einer gezielten Verkehrskontrolle, an der auch ein Mobiles Einsatzkommando aus Bayern beteiligt gewesen sei, sei es dann gelungen, die transportierten Drogen zu konfiszieren und die beiden Fahrzeuginsassen festzunehmen. "Aus der Aktion resultierten zudem die Beschlagnahmung weiteren Marihuanas im zweistelligen Kilobereich sowie 100 Gramm Kokain und die Festnahme von insgesamt fünf Personen", so die Zwischenbilanz.