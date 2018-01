Schwarzwald-Baar Massive Kritik an Schweizer Taktik bei geplanter Atommülldeponie

Der FDP-Bundestagsabgeordneter Marcel Klinge aus Villingen fordert mehr Mitsprache für Blumberg, Jestetten und Hohentengen und rügt ungenügende Schweizer Vorschläge für finanzielle Ausgleichsgleichleistungen sowie Versäumnisse bei Umweltprüfungen. Notfalls müsse das Auswärtige Amt für Südbaden akzeptable Bedingungen aushandeln

Die Schweiz muss grenznahe deutsche Kommunen wie Blumberg, Jestetten und Hohentengen deutlich besser in ihre Planungen für eine Atommülldeponie einbeziehen. Das fordert der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge aus VS-Villingen in einer Mitteilung mit Blick auf die Informationsveranstaltung des Schweizerischen Bundesamts für Energie (BFE) in Hohentengen am vergangenen Dienstag.

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) der Schweiz und das BFE hätten mit dem Infoabend dem selbst formulierten Anspruch auf eine größtmögliche Beteiligung auch deutscher Akteure bei der Standortsuche nicht genügt. „Aussagen, wonach der Betrieb eines Endlagers sicherer sei als der einer Tankstelle, verunsichern die Bevölkerung“, kritisiert Klinge. Das gelte besonders dann, „wenn der Wohnort trotz größter Nähe zur Anlage nicht als betroffen eingestuft wird“, so Klinge mit Blick auf den Ausschluss Blumbergs, Hohentengens und Jestettens von den Beratungen. „Diesen Prozess müssen wir sauber abschließen, denn er betrifft 30 000 Generationen nach uns. Da kann man gar nicht gründlich genug bauen und nicht gründlich genug kommunizieren.“

„Jede Kommune im Umkreis von 30 Kilometern um die geplante Anlage herum muss einbezogen werden“, appelliert der Liberale. „Blumberg, Jestetten und Hohentengen müssen unbedingt mit an den Tisch – insbesondere, wenn es nicht mehr darum geht, ob ein Tiefenlager in Grenznähe entsteht, sondern nur noch um das wo und wie.“

Grenzüberschreitende Umweltbeeinträchtigungen seien laut Umweltvölkerrecht nur dann zu rechtfertigen, wenn beiderseits der Grenze die gleichen Rechte für Anwohner eingeräumt würden. Daher dürften Ausgleichszahlungen, die für Schweizer Kommunen bereits zugesagt seien, auch für die deutschen Nachbarn gelten. Verwunderlich sei auch, dass die Schweizer nur einen Umweltbericht erstellten, der einen echten Störfall bei der Belastung mit Radioaktivität nicht bewerte. Dabei sei bei einem Unfall sei die Trinkwasserversorgung Südbadens in Gefahr. „Auch hierfür sollte finanziell Vorsorge getragen werden. Wir profitieren von den kerntechnischen Anlagen der Schweiz nicht, müssten aber im schlimmsten Fall die Dekontamination und den immensen volkswirtschaftlichen Schaden tragen.“

Klinge sieht die Bundesregierung in der Pflicht: „Sollte ein akzeptables Ergebnis nicht zu erreichen sein, ist es Aufgabe des Außenministeriums in Berlin, für Südbaden auf Grundlage konstruktiver, aber auch zielgerichteter Verhandlungen akzeptable Bedingungen auszuhandeln.“