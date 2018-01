Schwarzwald-Baar Land lässt weiter warten auf Bundesstraßenbau im Schwarzwald-Baar-Kreis

Das Land lässt bei der Umsetzung der Bundesstraßenprojekte im Schwarzwald-Baar-Kreis weiter auf sich warten.

Weder für die Villinger Nordumfahrung, also den Lückenschluss der B 523, noch für die Ortsumfahrungen Randen und Zollhaus im Zuge der B 27 bei Blumberg gibt es bislang eine fertige Umsetzungskonzeption. Und auch nicht für all die anderen Vorhaben im Südwesten.

Das geht aus einem Brief von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Grüne) an den FDP-Bundestagsabgeordneten und -Kreisrat Marcel Klinge hervor, nachdem Klinge sich für die drei Projekte beim Minister eingesetzt hatte. Das Schreiben von Mitte Dezember hatte Klinge jetzt veröffentlicht. Hermann kündigt darin an, dass die Arbeiten am Konzept für die Umsetzung der Bundesstraßenprojekte im Land „voraussichtlich Anfang“ 2018 abgeschlossen sein würden.

Der Bund hat alle drei Projekte im Schwarzwald-Baar-Kreis in den vordringlichen Bedarf eingestuft. Die Ausführungsgesetze des Bundesverkehrswegeplans sind seit mehr als einem Jahr in Kraft. Seither liegt der Ball beim Land: Es soll für den Bund die Planung und den Bau der Bundesstraßenprojekte in Baden-Württemberg übernehmen. Doch von einem schnellen Einstieg die Umsetzung ist nichts zu sehen.

In seinem Brief an Klinge verweist der Minister darauf, dass das Land in einem Dilemma stecke, denn es sei „vor dem Hintergrund begrenzter Personal- und Finanzressourcen“ nicht möglich, alle vorgesehenen Projekte im Land zeitgleich zu beginnen. Es gelte, „anhand von nachvollziehbaren Kriterien eine vergleichende Bewertung aufzustellen, um so eine Umsetzungsreihenfolge vorzugeben." Dieses Vorgehen ist für viele Beobachter nachvollziehbar, denn die Landesverwaltung hat zum Beispiel nur eine begrenzte Zahl von Fachleuten, die die bautechnischen und rechtlichen Fragen rund um die Bauvorhaben abarbeiten können.

Das Ganze dauert freilich jetzt schon viele Monate an und stößt in der Region zunehmend auf Unverständnis. Schließlich hatte das Land schon einmal eine Prioritätenliste erstellt, welche Projekte am dringendsten wären. Diese Liste ging zur Erarbeitung des Bundesverkehrswegeplans nach Berlin – und müsste jetzt die ideale Grundlage sein, um rasch die Prioritäten für die Umsetzung festzulegen. Der Lückenschluss der B 523 stand auf der Landesliste übrigens weit oben. Jüngst hatte Landrat Sven Hinterseh im SÜDKURIER-Interview kritisiert, er erkenne nicht, „dass das Land in den vergangenen Monaten irgendetwas getan hat, um dieses Projekt zu befördern.“ Dabei könnte man nach seinem Verständnis „sofort in die Planung einsteigen“, auch die Ortsumfahrungen Blumberg-Zollhaus und Blumberg-Randen stünden natürlich auf der Agenda.

FDP-Mann Marcel Klinge will darauf setzen, dem Landesverkehrsminister „weiterhin gemeinsam die besondere Dringlichkeit“ der hiesigen Projekte zu vermitteln – Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Landratsamt und die betroffenen Bürgermeister. Er appelliert direkt an den CDU-Landtagsabgeordneten und Justizminister Guido Wolf, auf seinen Kabinettskollegen Hermann „einzuwirken“. Wobei auch der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach als Verkehrausschussvorsitzender im Landtag ein gutes persönliches Verhältnis zum Grünen Hermann pflegt.