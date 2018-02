Hüfingen Kulinarischer Start in den Frühling

Die Schwarzwald-Köche sind am 1. März in Fürstenberg. Ein weiterer Gourmet-Termin folgt im Oktober.

Schwarzwald-Baar – Die Schwarzwald-Baar-Köche der Südland-Köche haben sich längst einen Namen gemacht. Ihre Feinschmeckerabende sind legendär. Hier servieren die besten Küchenchefs der Region ihre Kochkunst. 500 Gäste kamen jedes Jahr in die Neue Tonhalle in Villingen. Jetzt laden die Schwarzwald-Baar-Köche zu einem kleineren, aber exklusiven Küchenfest nach Hüfingen-Fürstenberg ein. Acht Köche bereiten ihre verschiedenen Gerichte vor den Augen der Gäste zu. Xaver Wolfsteiner, der "Rössle"-Küchenchef in Fürstenberg, öffnet seine Küchentür, für seine Kollegen und alle Gäste.

„Im Mittelpunkt unserer Feinschmeckerabende steht nicht die Quantität, sondern die Qualität“, sagt Alexander Rapp vom Restaurant "Café Rapp" aus Königsfeld-Buchenberg. Damit aber wegen des begrenzten Eintritts nicht zu viele Gäste enttäuscht werden, laden die Schwarzwald-Baar-Köche dieses Jahr gleich zu zwei Küchenfesten ein. Das erste findet jetzt zum Frühlingsbeginn, am 1. März, im "Rössle" in Fürstenberg statt. Im Oktober lädt Michael Preis in seinen "Grünen Baum" in Donaueschingen ein.

„Wir öffnen die Küche, das Restaurant und den großen Festsaal“, verspricht Xaver Wolfsteiner, „dann können sich meine Kollegen mit ihren Herdplatten und Grillstationen ausbreiten wie sie wollen.“ Das ist das Einmalige der Südland-Köche, sie stehen alle füreinander ein. „Wir wollen unsere regionale Küche sowie auch die Bauern und Lieferanten unserer Heimat stärken“, sagt Thomas Reutlinger vom "Adler" in Tennenbronn. Er setzt schon längst auf regionale Lebensmittel, dabei garantiert er, ausschließlich Bio-Produkte zu verarbeiten. Auch sein Sauerbraten stammt von einem Schwarzwälder Bio-Rind.

Es ist der erste Feinschmeckerabend mit Küchenparty, zu dem die Schwarzwald-Baar-Köche jetzt einladen. Die regelmäßig über 500 Gäste der Feinschmeckerabende in der Neuen Tonhalle in Villingen drängten auf einen Nachschlag. „Wir kommen dem gerne nach“, sagt Tobias Maier vom "Hotel Johanniterbad" Rottweil: „Wir denken, mit der Öffnung verschiedener Küchentüren bieten wir zu unseren Speisen noch ein kleines Sahnehäubchen oben auf.“

Die Speisekarte

Michael Preis, "Flair Hotel Grüner Baum", Donaueschingen: Pfirsich-Champagner-Süppchen mit gebratener Garnele und Ochsenschwanz-Consommé mit Markklößchen.

Christian Wolf, "Die Säge", Niedereschach-Kappel: Vorspeise: Tortellini/Rote Beete/Meerrettich Espuma/Sesamkrokant; Hauptgang: Spanferkelrücken souvide/Schwarzwurst-Pfeffer-Jus/Apfel-Zwiebel-Kompott/Thymiankartoffelpüree.

Xaver Wolfsteiner, "Gasthof Zum Rössle", Hüfingen-Fürstenberg, Vorspeise: Gänselebermousse mit Portweingelee, getrüffelte Schwarzwurzeln und Feldsalat; Dessert: Birne, gefüllt mit Haselnuß-Schoko-Mus in weißem und rotem Glühwein, Orangencaramel.

Tobias Maier, "Ringhotel Johanniterbad", Rottweil, Vorspeise: Bachforellenfilet vom Lohmühlenbach/Frühlingslauch/Süßkartoffeln/Rote Kresse. Dessert: Sanddorn-Vanilleeis/Sesam/Granatapfel.

Pasquale Caputo, "Ristorante Italiano", Villingen: Pasquales Pasta-Variationen.

Alexander Rapp, "Restaurant-Café Rapp", Königsfeld-Buchenberg: Schottischer Lachs/Madrocas Curry asiatisch/Wokgemüse/Vanille-Ingwerschaum.

Thomas Reutlinger, "Gasthof Adler", Tennenbronn: Rosa gegarter Sauerbraten aus der Steakhüfte vom heimischen Bioland-Weiderind, Selleriepüree, gerösteter Serviettenknödel.

Wolfram Morat, "Gasthaus Zur Stadt Frankfurt", St. Georgen: Orangen-Krokantkrem im Glas und Mandel-Orangengebäck.

Eintrittskarten

Der Feinschmeckerabend mit Küchenparty der Schwarzwald-Baar Köche findet am Donnerstag, 1. März, im Gasthof "Rössle" in Hüfingen-Fürstenberg ab 18.30 Uhr statt. Die Eintrittskarten für den Genuss aller Gerichte beträgt 48 Euro. Dazu bieten die Weingüter Julius Zotz aus Heitersheim sowie Lorenz und Corina Keller aus dem nahen Klettgau ihre neuen Tropfen an. Kartenreservierung unter (0172) 7 42 15 33.