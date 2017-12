21.12.2017 20:09 Norbert Trippl Exklusiv Schwarzwald-Baar-Kreis Kommentar zur Runkel-Affäre: Politik taucht ab, Justiz muss prüfen

Ein Auflösungsvertrag, ein Schweigegebot an alle Beteiligten und dann O du Fröhliche. So läuft es aber nun eben nicht im Fall der dubiosen Bargeldzahlungen an Chefarzt Runkel.