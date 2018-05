Schwarzwald-Baar-Kreis Klare Kante beim Landwirtschaftstag der Südwestmesse: Bauern wollen keinen Wolf und scharfe Kritik an Peta

Die Tierschutzorganisation Peta kommt in Villingen-Schwenningen bei den Vertretern der Landwirtschaft nicht gut weg.

Mit neuem Namen und neuem Konzept wollten die Organisatoren den bisherigen Tag der Landwirtschaft auf der Südwestmesse neu beleben und die Veranstaltung vor allem für Junglandwirte und Agrarstudenten, aber auch für die Allgemeinheit interessanter machen. Doch bei der Traditionsveranstaltung im Messezelt am Sonntag waren vor allem die angestammten Landwirte zu sehen. Die junge Landwirtschaftsgeneration verpasste hingegen gewichtige agrarpolitische Aussagen, unter anderem harsche Kritik an der Tierschutzorganisation Peta und ein klares Bekenntnis gegen die Ansiedlung des Wolfes in Baden-Württemberg.

"Land und Leute – Ein Tag mit der Landwirtschaft" war die Schwerpunktveranstaltung überschrieben. "Wir Bauern wollen aktiv mit unseren Kunden in Kontakt treten", formulierte Manfred Haas, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Rottweil. Um dem Hauptredner Franz Käppeler, Vizepräsident des Badisch-Landwirtschaftlichen Hauptverbandes BLHV nicht vorzugreifen, riss er einige Themen nur grob an, die ihm und seinen Landwirtskollegen unter den Nägeln brennen. So kritisierte er die Vorgehensweise der Tierschutzorganisation Peta, auf deren Druck die nordrhein-westfälische Umwelt- und Agrarministerin Christina Schulze-Flöcking kürzlich zurückgetreten ist, scharf. "Wenn eine Ministerin, die eine super Arbeit gemacht hat, zum Rücktritt gezwungen wird, weil sie selbst von einem Bauernhof stammt, dann ist das Psychoterror." Zudem bezweifelte Haas, ob angesichts neuer Richtlinien für Stallbauten und dem politischen Vorstoß, den Wolf wieder ansiedeln zu wollen, ob Weidetierhaltung politisch überhaupt noch gewollt sei. "Wir Bauern brauchen keinen Wolf", machte er deutlich.

Ins selbe Horn stieß, nach einem kabarettistischen Ausflug mit dem Pfälzer Comedian Christian "Chako" Habekost, auch BLHV-Vizevorsitzender Franz Käppeler. Der Wolf sei kein vom Aussterben bedrohtes Tier. Er passe in große, zusammenhängende Wildnisflächen, die es im südlichen Schwarzwald nicht gebe. "Eine Region wie unser Schwarzwald mit intensiver Weidewirtschaft mit Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden verträgt keinen Wolf. Der Wolf ist ein Raubtier und hat im dicht besiedelten Baden-Württemberg nichts verloren." Zu den Peta-Vorfällen, die sich gerne "mit viel Tam-Tam wichtigmachen, um Spendengelder zu akquirieren", sagte er, man bräuchte nicht nachts in Ställe einzubrechen. "Man kann bei uns jeden Tag sehen, wie bei uns gearbeitet wird."

Käppeler übte auch Kritik am Verhalten der Verbraucher, Kommunen und Strukturpolitik gegenüber der Landwirtschaft. Schließlich seien es die Landwirte, die die Erholungs- und Urlaubslandschaft Schwarzwald gestalteten und pflegten. Dies müsste mehr unterstützt werden, auch an der Ladenkasse. "Keinem Schweizer oder Südtiroler Hotelier oder Gastronom würde einfallen, Milch, Butter oder Käse anzubieten, der nicht aus der Region stammt." Schließlich riss Käppeler auch noch Atomausstieg und Energiewende an und plädierte für Biogasanlagen, die, in Verbindung mit großen Viehbeständen, durchaus vertretbar seien und sich in den natürlichen Kreislauf aus düngen, wachsen, ernten, füttern und wieder düngen einfügen würden.